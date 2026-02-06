Vượt ẩu giữa sương mù dày đặc, tài xế Ninh Bình bị phạt tiền

(VTC News) -

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) đã làm việc, lập biên bản xử phạt đối với lái xe Bùi Đình Q (sinh năm 1991, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình), điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 18A-254.xx, do có hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Hành động vượt ẩu của tài xế Bùi Đình Q được camera của người tham gia giao thông ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo cơ quan chức năng, hành vi vi phạm của tài xế Q được phát hiện thông qua một đoạn video clip do người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Đoạn clip cho thấy chiếc ô tô con vượt xe trong điều kiện trời sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường đèo.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý, khai thác, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT) đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh vụ việc.

Kết quả xác định, hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 3/2/2026, tại Km53+500, tỉnh lộ 155, thuộc địa phận phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Sau khi phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã mời tài xế Bùi Đình Q đến làm việc. Tại đây, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đúng như nội dung phản ánh trong clip.

Lực lượng CSGT Lào Cai làm việc với tài xế Bùi Đình Q, lập biên bản xử lý hành vi vượt xe trái quy định trong điều kiện sương mù, tầm nhìn hạn chế trên tuyến đường đèo Sa Pa. (Ảnh: Cục CSGT)

Với lỗi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, tài xế Bùi Đình Q bị xử phạt theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, việc người dân chủ động cung cấp hình ảnh, clip vi phạm giao thông đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường đèo dốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi thời tiết xấu.