Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Phú Quốc

(VTC News) -

Chiều 14/7, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư, về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy An Giang.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), thôi tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ngày 13/7, còn phân công ông Đinh Văn Nơi kiêm chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Đinh Văn Nơi. (Ảnh: Tiến Dũng)

Trung tướng Đinh Văn Nơi (50 tuổi), quê quán TP Cần Thơ. Ông có trình độ học vấn Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi từng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ (cũ) rồi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020.

Từ 1/9/2022 đến 15/8/2024, ông Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 15/8/2024, ông Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03 và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.