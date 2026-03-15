Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Nhật nói về khả năng điều tàu chiến tới Hormuz

Khi xung đột Mỹ - Israel và Iran ở Trung Đông bước sang ngày thứ 16, các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn, số người thiệt mạng ngày càng tăng.

Còi báo động không kích vang lên suốt đêm trên khắp Israel với tên lửa và rocket phóng từ Iran và lực lượng Hezbollah. Mảnh vỡ từ các quả đạn rơi xuống gây ra một vụ cháy tại thành phố Holon.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sáng 14/3 làm hư hại một phần hệ thống phòng không của cơ sở này. Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và Kuwait, trong khi UAE, Bahrain và Ả Rập Xê-út cho biết họ đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại miền nam Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với NBC News rằng phía Iran liên hệ với ông để tìm kiếm một thỏa thuận, nhưng “các điều khoản vẫn chưa đủ tốt".

Các nước nói về khả năng điều tàu chiến tới Hormuz

Pháp gần đây bác bỏ các báo cáo cho rằng nước này đang điều tàu chiến tới Trung Đông sau khi ông Trump kêu gọi các đồng minh Mỹ và cả Trung Quốc hỗ trợ giữ cho eo biển Hormuz luôn mở.

Nhật Bản nói cần những điều kiện cực kỳ cao để điều tàu chiến tới eo biển này. Theo ông Takayuki Kobayashi, người đứng đầu bộ phận chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) tại Nhật Bản, chiếu theo luật pháp hiện hành của nước này, việc triển khai tàu hải quân tới khu vực hiện là điều rất khó xảy ra.

Ông cho biết về mặt pháp lý thì khả năng đó không bị loại trừ hoàn toàn, nhưng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, vấn đề này cần được cân nhắc hết sức thận trọng.

Ông Trump trước đó kêu gọi nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, tham gia hộ tống tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển chiến lược. Các cuộc tấn công vào tàu thương mại gần eo biển đã gây ảnh hưởng đến tâm lý ngành năng lượng toàn cầu.

Khi được CNN hỏi, cả Trung Quốc và Anh cũng đều không xác nhận việc điều tàu chiến tới eo biển này.

Các cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh tiếp diễn

Phóng viên Malik Traina đưa tin từ Doha cho biết trong ngày qua, lửa và khói đã bốc lên tại cảng Fujairah của UAE. Văn phòng truyền thông của cảng cho biết vụ việc xảy ra do mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone.

Riêng tại UAE, ít nhất 33 máy bay không người lái và 9 tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn. Tại Kuwait, bảy quả đạn đã bay vào không phận nước này, trong đó hai quả đánh trúng căn cứ không quân Ahmad al-Jaber Air Base khiến ba binh sĩ bị thương. Sân bay quốc tế Kuwait cũng bị tấn công và hệ thống radar bị hư hại, mặc dù Iran nói rằng họ không phải là bên thực hiện.

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn bốn tên lửa đạn đạo cùng nhiều drone vào 14/3. Ở Ả-rập Xê Út, nhiều đợt drone bay vào không phận nước này cũng bị đánh chặn, chủ yếu tại khu vực phía đông và gần mỏ dầu Shaybah, trong khi sáu tên lửa đạn đạo bị chặn tại khu vực Al-Kharj.

Cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ ba và tình hình vẫn đang tiếp tục leo thang, điều mà các quan chức và người dân trong khu vực đều không mong muốn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trước đó tuyên bố Mỹ đã tấn công các đảo Kharg và Abu Musa từ hai địa điểm tại UAE, gồm Ras Al-Khaimah và một khu vực “rất gần Dubai”. Ông cho rằng đây là hành động nguy hiểm, đồng thời nói Iran sẽ cố gắng tránh tấn công các khu vực dân cư tại UAE.

Theo hãng tin AP, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ từ chối bình luận về cáo buộc này. Trong khi đó, một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE cho biết trên mạng xã hội rằng nước này có quyền tự vệ, nhưng vẫn ưu tiên lý trí và tiếp tục kiềm chế.

Trong hai tuần qua, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và drone vào các quốc gia láng giềng vùng Vịnh, nói rằng họ nhắm vào các tài sản của Mỹ, dù nhiều vụ tấn công hoặc mảnh vỡ được cho là đã rơi vào các mục tiêu dân sự như sân bay và mỏ dầu.