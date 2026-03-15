Ông Trump: Mỹ có thể tiếp tục tấn công đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn phần lớn cơ sở trên đảo Kharg” và nói với NBC News rằng Mỹ có thể tiếp tục tấn công thêm vài lần nữa.

Ông cũng đặt câu hỏi về việc tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei có còn sống hay không. Ông nói:“Tôi không biết ông ta còn sống hay không. Cho đến giờ chưa ai có thể thấy ông ta”.

Ông Trump cho biết ông nghe tin rằng Khamenei có thể đã chết, nhưng cũng gọi thông tin đó chỉ là tin đồn.

Tàu thuyền gần eo biển Hormuz.

Ông cho rằng sức mạnh chính mà Iran còn lại là khả năng thả thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm ngắn để gây nguy hiểm cho tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã phá hủy phần lớn kho tên lửa, máy bay không người lái và các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran, và trong vòng vài ngày nữa chúng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng ông Trump cũng nói chưa rõ liệu Iran đã thả thủy lôi xuống eo biển Hormuz hay chưa.

Trước đó trong ngày, ông tuyên bố Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz “bằng cách này hay cách khác”, và lực lượng Mỹ sẽ “ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển” nếu cần thiết để đảm bảo tuyến hàng hải này được thông suốt.

Ông Trump nói mặc dù Tehran có vẻ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột, nhưng “các điều khoản hiện tại vẫn chưa đủ tốt", nên Mỹ chưa sẵn sàng thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã xác định danh tính sáu binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay xảy ra trên bầu trời Iraq.

Theo quân đội Mỹ, các binh sĩ này đang làm nhiệm vụ trên máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker, phục vụ cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Quân đội cho biết vụ tai nạn có liên quan đến một máy bay khác, tuy nhiên không phải do hỏa lực của đối phương cũng như không phải do bắn nhầm từ lực lượng đồng minh. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.