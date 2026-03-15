Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz

“Thực tế là Eo biển Hormuz vẫn mở”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói. “Chỉ có các tàu chở dầu và tàu thuộc về kẻ thù của chúng tôi - những nước đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của họ mới bị cấm. Những nước khác thì được tự do đi qua”, ông Araghchi nói với MS NOW.

Tàu chở dầu Luojiashan neo đậu tại Muscat, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang diễn ra, tại Muscat, Oman, ngày 7/3. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra trong một nỗ lực nhằm phá vỡ liên minh chống Iran, chưa đầy một ngày sau khi Mỹ ném bom các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – hòn đảo then chốt đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Nhà ngoại giao cấp cao của Iran cũng nói rằng nhiều tàu “tự lựa chọn” không đi qua khu vực do lo ngại về an ninh, nhưng khẳng định:“Điều này không liên quan gì đến chúng tôi".

“Tôi có thể nói rằng eo biển không bị đóng. Nó chỉ đóng đối với các tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, còn các nước khác thì không"

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tại trung tâm năng lượng đảo Kharg - nơi chiếm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran - nếu Tehran không cho phép tàu thuyền đi qua an toàn.

Theo Reuters, hai tàu chở khí hóa lỏng mang cờ Ấn Độ đã đi qua Eo biển Hormuz vào sáng 14/3.

“Chúng đã đi qua eo biển Hormuz an toàn vào sáng sớm nay và đang trên đường tới Ấn Độ”, Bộ trưởng cảng và vận tải biển Ấn Độ Rajesh Kumar Sinha cho biết.

Theo Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh, kể từ khi chiến sự bắt đầu vào 28/2, đã có 16 tàu hoạt động trong và xung quanh Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz bị tấn công.

Ở một diễn biến khác, hoạt động bơm dầu ngoài khơi bang California dự kiến sẽ được khởi động lại ngay trong thời gian rất ngắn sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp cho phép nối lại hoạt động khoan dầu gần khu vực Santa Barbara.

Quyết định của ông Trump đã khiến nhiều chính trị gia Dân chủ tại California phản đối mạnh mẽ, trong khi nhiều người trong ngành dầu khí và các chính trị gia Cộng hòa lại hoan nghênh động thái này. Tuy vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc bao lâu nữa người lái xe mới có thể thấy giá xăng giảm tại các trạm nhiên liệu.