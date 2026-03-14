Truyền thông Iran: Mỹ tấn công đảo Kharg không gây thiệt hại cơ sở dầu mỏ

Ngày 14/3, hãng tin Fars News Agency đưa tin không có thiệt hại nào đối với đảo Kharg - nơi được xem là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ vào địa điểm này đã phá hủy mục tiêu quân sự.

Theo Fars, chiến dịch của Mỹ “nhằm mục đích gây thiệt hại cho hệ thống phòng thủ của quân đội, căn cứ hải quân Joshan, tháp kiểm soát không lưu sân bay và nhà chứa máy bay trực thăng của Công ty Dầu khí Thềm lục địa Iran”.

Đảo Kharg đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - nơi được xem là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Tuy nhiên, ông cho biết mình đã quyết định không tấn công các cơ sở dầu mỏ trên đảo ở thời điểm hiện tại.

"Theo chỉ đạo của tôi, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông, phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự tại đảo Kharg - viên ngọc chiến lược của Iran", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump thông tin thêm Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí được ông mô tả là mạnh mẽ và tinh vi bậc nhất, đồng thời nói rằng ông đã quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg vì những lý do mà ông cho là chính đáng.

"Dù vậy, nếu Iran hoặc bất kỳ ai khác có hành động cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông cảnh báo.

Cùng thời điểm, Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth chấp thuận đề nghị của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) về điều động "bộ phận thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 trực thuộc" tới Trung Đông.

Một quan chức nói rằng hai tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli, vốn đồn trú ở Nhật Bản đang di chuyển tới Trung Đông và sẽ tham gia cuộc tập kích nhằm vào Iran. Tàu đổ bộ USS Tripoli được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B.

Đảo Kharg chỉ dài vỏn vẹn 8km trên Vịnh Ba Tư bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Hòn đảo được xem như “trái tim” của hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Cho đến trước ngày 13/3, hòn đảo này vẫn chưa bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.