Mỹ sắp tung đòn sấm sét vào Iran: 2.500 lính thuỷ đánh bộ và tàu chiến nhận lệnh

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ đang triển khai khoảng 5.000 binh sĩ, gồm 2.500 lính thủy đánh bộ và 2.500 thủy thủ tới Trung Đông nhằm mở rộng sự lựa chọn quân sự khi cuộc xung đột với Iran vẫn tiếp tục leo thang. Lực lượng tăng viện này sẽ bổ sung vào hơn 50.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân tại Trung Đông, tờ New York Times cho hay.

Số lính này được điều động tới khu vực theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và việc tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm chỉ huy quân sự có thêm phương án hành động trong trường hợp xung đột mở rộng.

Lực lượng được triển khai thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 đóng tại Okinawa (Nhật Bản) - đơn vị MEU duy nhất của Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài. Các binh sĩ này kết hợp với thủy thủ để tạo thành một Nhóm sẵn sàng đổ bộ và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (ARG/MEU).

Riêng lực lượng thủy thủ hải quân đi cùng lực lượng này thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli, gồm ba tàu chiến là USS Tripoli, USS San Diego và USS New Orleans.

Hôm 13/3, tờ Wall Street Journal cũng thông tin Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chấp thuận đề nghị của Bộ tư lệnh Trung tâm về điều động "bộ phận thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 trực thuộc" tới Trung Đông.

Hai tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli, vốn đồn trú ở Nhật Bản cũng đang di chuyển tới Trung Đông và sẽ tham gia cuộc tập kích nhằm vào Iran. Tàu đổ bộ USS Tripoli được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B.

Quyết định điều động chiến hạm USS Tripoli đến Trung Đông sẽ khiến Mỹ tiếp tục giảm sự hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln rời khu vực để tham gia chiến dịch tấn công Iran.

Tàu USS Tripoli dự kiến mất khoảng 2 tuần để đến Trung Đông, điều này cho thấy cuộc chiến ở Iran có thể tiếp diễn sang tháng 4, tức là vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến "hoàn toàn kết thúc".

Theo những hình ảnh do quân đội công bố, Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 cũng như tàu USS Tripoli và các tàu tấn công đổ bộ khác chở lính thủy đánh bộ đang đóng tại Nhật Bản và đã ở Thái Bình Dương trong vài ngày. Hình ảnh vệ tinh cũng phát hiện tàu USS Tripoli di chuyển một mình gần Đài Loan (Trung Quốc), cách vùng biển ngoài khơi Iran hơn một tuần.

Hiện tại, hải quân Mỹ đang có 12 tàu chiến hoạt động tại biển Ả rập, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục. Quan chức hải quân khác của Mỹ cũng cho biết thêm trước khi xung đột bùng phát, Mỹ có 12 tàu chiến ở khu vực do CENTCOM phụ trách và 7 chiếc khác tại đông Địa Trung Hải.