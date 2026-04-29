Vega City tạo lực hút mới trên thị trường với loạt chính sách tài chính hấp dẫn

(VTC News) -

Tại Nha Trang, Vega City - quần thể đô thị biển rộng 44 ha do KDI Group phát triển - tạo sức hút nhờ hội tụ đồng thời hai yếu tố: hạ tầng, tiện ích đã đi vào vận hành và chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng hỗ trợ dòng vốn cho người mua. Trong bối cảnh thị trường đề cao tính an toàn và khả năng khai thác thật, đây được xem là lợi thế cạnh tranh của dự án.

Trong tổng thể dự án, La Tiên Villa và Paramount Signature là hai dòng sản phẩm nổi bật với định vị khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau trong cùng hệ sinh thái.

Nếu La Tiên Villa được phát triển ở phân khúc biệt thự biển cao cấp, hướng đến nhu cầu sở hữu dài hạn và khai thác nghỉ dưỡng, thì Paramount Signature là dòng căn hộ biển tiêu chuẩn 5 sao, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên dòng tiền và khả năng vận hành linh hoạt. Qua đó, nhà đầu tư có thêm lựa chọn tùy theo mục tiêu tài chính và chiến lược nắm giữ tài sản.

Toàn cảnh dự án Vega City.

Điểm nhấn tại Vega City nằm ở chính sách chiết khấu trực tiếp theo từng phương án thanh toán. Với La Tiên Villa, khách hàng lựa chọn thanh toán sớm 95% có thể nhận mức chiết khấu lên tới 17,5%, đồng thời hưởng thêm các ưu đãi bổ sung theo từng giai đoạn triển khai.

Dịp lễ 30/4 - 1/5, dự án tiếp tục áp dụng chương trình “Đặc quyền mùa lễ hội”, cộng thêm 2% chiết khấu cho khách hàng đưa ra quyết định sớm. Song song đó, chương trình “Đặc quyền cộng đồng La Tiên” cũng dành thêm 1,5% ưu đãi cho những khách hàng đã sở hữu sản phẩm trong hệ sinh thái.

Ở phân khúc căn hộ, Paramount Signature cũng triển khai chính sách tương tự nhằm gia tăng lợi thế đầu vào cho nhà đầu tư. Khách hàng thanh toán trước 50% giá trị căn hộ được hưởng mức chiết khấu tới 10%, trong khi phương án thanh toán sớm 95% có thể nhận ưu đãi lên tới 15%. Theo chủ đầu tư, việc sở hữu tài sản với giá vốn thấp hơn kỳ vọng thị trường là nền tảng quan trọng để tạo biên độ lợi nhuận ngay từ điểm mua.

Nội thất bên trong khu biệt thự La Tiên Villa được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, gần gũi với thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

Bên cạnh việc tối ưu chi phí đầu vào, chủ đầu tư cũng triển khai các gói hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu. Cụ thể, với La Tiên Villa, khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Phương án thanh toán cũng được chia thành 9 đợt, mỗi đợt khoảng 10%, giúp người mua chủ động hơn trong việc phân bổ dòng tiền và hạn chế áp lực thanh khoản.

Trong khi đó, Paramount Signature áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho khoản vay tối đa 60% giá trị căn hộ. Điều này cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tài chính nhưng vẫn kiểm soát được chi phí lãi vay trong ngắn hạn.

Ngoài ưu đãi tài chính, Vega City còn tăng sức hút bằng giá trị sử dụng thực tế. Với La Tiên Villa, khách hàng được tặng 16 đêm nghỉ dưỡng tại Villa De Corail - dòng biệt thự biển cao cấp trong quần thể dự án. Đối với Paramount Signature, mỗi căn hộ được tặng quà tân gia trị giá 100 triệu đồng, tạo thêm lợi ích trực tiếp cho khách hàng ngay khi nhận bàn giao.

Paramount Signature sở hữu vị trí đắc địa tại tâm điểm của quần thể phức hợp Vega City.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược phát triển song song hai dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. Paramount Signature hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khai thác vận hành và dòng tiền ổn định nhờ lợi thế nằm trong tổ hợp đã hoạt động thực tế, trong khi La Tiên Villa phù hợp với những người tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng riêng tư kết hợp đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, Vega City đã vận hành thực tế, tạo ra dòng khách và trải nghiệm liên tục. Điều này giúp nhà đầu tư có cơ sở kiểm chứng khả năng khai thác thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá trong tương lai. Cùng với đó, khu vực Bắc Nha Trang cũng được xem là một trong những vùng tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khu vực nhờ quỹ đất còn lớn và dư địa phát triển dài hạn.

“Khi các yếu tố về giá, tiến độ và khả năng khai thác cùng được cân bằng, nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát rủi ro cũng như tối ưu hiệu quả đầu tư ở trung và dài hạn”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

