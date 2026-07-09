Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/7/2026 - XSTN 9/7

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 9/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 9/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 9/7/2026

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- XSTN 2/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 784407 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 2/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 2/7/2026.

- XSTN 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 585684 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 25/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 25/6/2026.

- XSTN 18/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 18/6/2026 với giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 18/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026.

- XSTN 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng như sau:

XSTN 11/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.