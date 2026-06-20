Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị thẻ đỏ vì che miệng khi cãi nhau ở World Cup

(VTC News) -

Sáng 20/6 trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026, trọng tài Iván Barton người El Salvador tạo nên khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới khi rút ra tấm thẻ đỏ phạt Miguel Almiron. Tiền đạo của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp) vì lỗi dùng tay che miệng khi cãi nhau với cầu thủ đối phương.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Almiron. (Ảnh: Reuters)

Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ đặc biệt này bắt nguồn từ pha va chạm trong thời gian bù giờ của hiệp một. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì cho rằng đối thủ "ăn vạ" để câu giờ. Xô xát xảy ra trong khoảnh khắc nhưng tấm thẻ đỏ lại không liên quan tới nhóm cầu thủ mất bình tĩnh lao vào nhau. Án phạt này được dành cho Miguel Almiron (Paraguay), người đứng cách đó vài mét và cũng đang có tranh cãi với đối thủ.

Trọng tài Barton nhận được thông tin nhắc nhở từ các trợ lý video (VAR), sau đó chạy ra ngoài đường biên để xem lại băng hình tình huống. Hình ảnh chiếu chậm trên truyền hình cũng cho thấy rõ Almiron đưa một tay lên che miệng trong lúc nói chuyện với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc 2 đội đang có tranh cãi. Theo luật mới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng tại World Cup 2026, đây là hành vi phải nhận thẻ đỏ.

Almiron phân trần với trọng tài. (Ảnh: Reuters)

Quy định này được FIFA đề xuất sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Vinícius Junior trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica tháng 2/2026. Cầu thủ người Brazil tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) có lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, việc Prestianni che miệng khi nói chuyện khi đó khiến trọng tài không thể xác minh ngay lập tức. Kết luận sau đó cho thấy không đủ cơ sở để khẳng định có hành vi phân biệt chủng tộc.

Trong cuộc họp thường niên của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) diễn ra không lâu sau đó, ý tưởng về điều luật cấm che miệng được đề xuất. IFAB cho rằng việc che miệng có thể khiến trọng tài và các cơ quan chức năng khó xác định nội dung trao đổi, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đến phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm đối thủ. Vì vậy, hành vi này có thể bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hành động che miệng cũng bị xử phạt. Quyết định của trọng tài phụ thuộc vào hoàn cảnh của hành động. Việc che miệng trong những cuộc trao đổi bình thường, không mang tính đối đầu với cầu thủ đối phương sẽ không bị xử phạt. Trong trường hợp của Almiron, lúc này 2 đội đang xảy ra tranh cãi.