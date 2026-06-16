Trực tiếp bóng đá Ả Rập Xê Út vs Uruguay, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Ả Rập Xê Út 0 0 Uruguay

Trận Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay bắt đầu lúc 5h ngày 16/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Cập nhật trực tiếp Ả Rập Xê Út vs Uruguay

Tiếp tục cập nhật.

Lực lượng, phong độ Ả Rập Xê Út

Trong 10 trận gần nhất, Ả Rập Xê Út đạt tỷ lệ thắng 40% và có tới 5 thất bại. Họ chỉ thắng được 1 trận trước Puerto Rico (3-0) trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026. Đại diện của châu Á không được đánh giá cao tại bảng đấu này. Hàng công của Ả Rập Xê Út kém hiệu quả trong thời gian gần đây. Đội bóng này có tới 6 trận không thể ghi quá 1 bàn vào lưới đối thủ.

Đội bóng châu Á không có sự phục vụ của Nawaf Al Aqidi do vấn đề về cơ. Những nhân tố còn lại của đội bóng này đều ở trạng thái thể lực tốt, không có ca chấn thương nào khi mùa giải câu lạc bộ kết thúc.

Thông tin đội tuyển Ả Rập Xê Út tại World Cup.

Lực lượng, phong độ Uruguay

Đội tuyển Uruguay khởi động cho World Cup 2026 với phong độ không tốt. Federico Valverde và đồng đội có 4 trận liên tiếp không thắng (hòa 3 trận với Algeria, Anh và Mexico, còn lại là thất bại 1-5 trước Mỹ).

Từng sở hữu những chân sút hàng đầu như Diego Forlan, Edinson Cavani hay Luis Suarez, Uruguay hiện tại lại gặp vấn đề về khả năng ghi bàn. Đội bóng này chỉ ghi 5 bàn trong 7 trận gần nhất. Tính trong 10 trận trước World Cup 2026, Uruguay chỉ ghi được nhiều hơn 1 bàn trong 3 trận (trong đó có 2 trận gặp đối thủ không được dự World Cup).

Lực lượng của Uruguay không có Jose Gimenez, Ronald Araujo, Giorgian e Arrascaeta, Matias Vina vì những chấn thương khác nhau. Mất 2 trung vệ tốt nhất, huấn luyện viên Marcelo Bielsa chờ đợi Sebastian Caceres có thể kịp bình phục để ra sân, đá cặp với Santiago Bueno.

Thông tin đội tuyển Uruguay tại World Cup.

Thông tin trận Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay

Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay diễn ra lúc 5h ngày 16/6 trên sân vận động Hard Rock (Miami Gardens, bang Florida, Mỹ). Đây là trận đấu thuộc bảng H World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Trọng tài chính là ông Maurizio Mariani, người Italy. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, xác suất Uruguay giành chiến thắng là 64,7%. Cơ hội thắng của Ả Rập Xê Út là 13,9%, thấp hơn rõ rệt.

Ả Rập Xê Út từng đấu với Uruguay ở World Cup 2018. Đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Luis Suarez. Uruguay toàn thắng vòng bảng năm đó, trong khi Ả Rập Xê Út bị loại sớm.

Huấn luyện viên Georgios Donis (Ả Rập Xê Út) phát biểu trước trận đấu với Uruguay: “Chúng tôi sẵn sàng gây sức ép lên đối thủ, sẵn sàng chơi phòng ngự có tổ chức, sẵn sàng phản công, sẵn sàng tạo ra cơ hội. Chúng ta không thể biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào nhưng đội tuyển Ả Rập Xê Út không chuẩn bị để chơi thụ động".

Huấn luyện viên Marcelo Bielsa của Uruguay không phát biểu gì trước trận đấu. Lý do là buổi họp báo của ông bị buộc phải hủy bỏ. Chuyến bay của đội tuyển Uruguay từ Mexico (nơi đóng quân) đến Mỹ (địa điểm thi đấu) không được cấp phép, khiến đội bóng Nam Mỹ không thể thực hiện các chương trình theo thủ tục trước trận, bao gồm họp báo và tham quan, tập luyện trên sân thi đấu chính.