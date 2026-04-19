Triệt xoá 8 điểm nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ', xử lý kẻ cầm đầu

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh này vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 tụ điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” hoạt động tại địa phương và xác định được kẻ cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác của quần chúng, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” trái phép tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CA)

Người cầm đầu của hội này được xác định do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động với khoảng 50 người tham gia.

Theo cơ quan công an, để lôi kéo “tín đồ” tham gia vào “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”, các đối tượng trong đường dây thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video để tuyên truyền, dụ dỗ.

Nhóm này sử dụng các luận điệu như “ngày tận thế”, “cứu rỗi linh hồn”, kết hợp với việc chia sẻ, giúp đỡ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng người tham gia.

Khi gia nhập, các “tín đồ” bị tác động tâm lý, cô lập khỏi gia đình, xã hội, buộc phải tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm, thực hiện các nghi lễ như Sabat, Chuộc tội, Cảm tạ, Phụng sự…

Đồng thời, bị yêu cầu đóng góp tài chính khoảng 10% thu nhập với lời hứa hẹn được “ban phước”, nếu không sẽ bị “trừng phạt”.

Đáng nói, thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất tinh vi, để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới.

Khi sinh hoạt, các “tín đồ” buộc phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ nghiêm ngặt quy định “bảo mật”.

Ngày 1/4, nắm được thông tin Nguyễn Duy Cường sẽ tổ chức “Lễ vượt qua” để gia nhập vào “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với đông thành viên cốt cán và tín đồ tham gia, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kẻ cầm đầu là Nguyễn Duy Cường và 7 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người tham gia.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động trong hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại Quảng Trị. (Ảnh: CA)

Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến “lễ vượt qua”, tiền dâng lễ cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Duy Cường cùng các thành viên tích cực thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” là hành vi vi phạm pháp luật.

Tài liệu thu giữ cho thấy, hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Hành nghề mê tín, dị đoan” của các đối tượng có liên quan.