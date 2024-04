Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 100kg ma tuý ở Quảng Trị

(VTC News) -

Chiều 2/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết, vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT 324, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Cụ thể, lúc 17h30 ngày 30/3, tại Km 73+200 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm Tik Xay Ya SaNe (27 tuổi), LemBi King Van Nou Vong (25 tuổi), Seng Phet Keo Se Van (28 tuổi), Si Sa Mout Si Som Boun (28 tuổi) và Seng Phet Keo Nou Vong (38 tuổi, tất cả cùng trú tại tỉnh Bo Li Kham Xay (Lào).

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm người cùng tang vật là 100kg ma tuý. (Ảnh: BPQT)

Tang vật thu giữ 100 gói nylon màu vàng và màu trắng có trọng lượng 100kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát Lào 6689.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm 4 người đang lẩn trốn tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) gồm Đuông Si In Thi Lạt (25 tuổi), Suc Su Li Nha Mat (27 tuổi), On Thăm Bun My (27 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bu Ly Kham Xay) và Chăm Sa Mon Vong Vi Lay (23 tuổi, trú tại tỉnh Khăm Mần, Lào).

Qua đấu tranh ban đầu, Tik Xay Ya Sa Ne khai nhận, ngày 27/3, được một người đàn ông quốc tịch Lào thuê vận chuyển 100kg ma túy đá từ Lào vào Việt Nam để giao cho một đối tượng người Việt Nam tại TP Đông Hà (Quảng Trị) với tiền công vận chuyển 30 triệu Kíp Lào.

Tuy nhiên, sau đó theo chỉ đạo của người đàn ông này, Tik Xay Ya Sa Ne vận chuyển lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) để đánh lạc hướng và tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng Việt Nam. Tiếp đó, khi ô tô chở người và tang vật vừa đến địa bàn xã Tân Long bị các lực lượng phối hợp bắt giữ.

Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen cho ban chuyên án. (Ảnh: BPQT)

Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen và tiền thưởng 50 triệu đồng; UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen và tiền thưởng 60 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, đây là chuyên án có số đối tượng tham gia và tang vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt như thay đổi lịch trình và gia cố phương tiện để cất giấu ma túy rất tinh vi nhằm qua mắt các lực chức năng.

"Với sự mưu trí, tinh thần dũng cảm, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị và các lực lượng chức năng tham gia phối hợp nên chuyên án đã kết thúc thắng lợi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện", Đại tá Lê Văn Phương cho biết