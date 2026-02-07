Bộ trưởng Công an: Tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tiêu cực

(VTC News) -

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, truyền đại chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV".

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết trong tổng thể tư duy phát triển mới, nhận thức, tư duy của Đảng về an ninh cũng có nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước. Với an ninh toàn diện là sự tự chủ về chiến lược, lấy phát triển cao về chính trị, kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, con người và đối ngoại làm động lực duy trì sự ổn định đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước.

"An ninh quốc gia trong giai đoạn mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn, cáp quang, an ninh vệ tinh và an ninh không gian kinh tế tầm thấp…", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Công an chỉ rõ, "tự chủ chiến lược về an ninh" là nhận thức, tư duy mới thể hiện xuyên suốt các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, để thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, Đảng ta yêu cầu 5 trụ cột.

Một là chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ, rủi ro an ninh.

Hai là chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc gia, nâng cao khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh.

Ba là xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ, nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh. Trong đó, "Tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học an ninh, thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại", "Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang".

Bốn là tạo đột phá về phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại gắn với tăng cường đầu tư hợp lý nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền an ninh hiện đại, vững mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao.

Năm là chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, vì "Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững"; đồng thời "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại... an ninh, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm hoạ"...

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu cũng đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ an ninh quốc gia.

Từ đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát triển nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trên 9 nội hàm.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tư duy của Đảng về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; an ninh con người tiếp tục được mở rộng và đặt các yêu cầu cụ thể, cao hơn, thể hiện nhất quán mục tiêu vì con người, dân là gốc, mọi đường lối, chính sách của Đảng, trong đó có đường lối, chính sách về an ninh đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

"Bên cạnh việc tiếp tục nhấn mạnh 'xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh', Đảng xác định 'xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển', bổ sung các vấn đề 'văn minh, an sinh, phát triển', đồng thời yêu cầu 'Phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực; thực sự văn minh, hạnh phúc'. Đây là những yêu cầu rất mới, rất cao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân", Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh, mở rộng nội dung an ninh con người "Bảo đảm an ninh con người: Trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; an toàn cháy nổ; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng không gian sống: xanh - sạch - an toàn".

Vấn đề an ninh con người được gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an ninh xã hội "Người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu có chất lượng, được khám sức khoẻ miễn phí mỗi năm 1 lần", "Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chế độ dinh dưỡng cho người dân, nhất là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Tăng cường kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức, người sau độ tuổi lao động".

"Tổng quát các chủ trương về vấn đề này khẳng định rõ nét quan điểm của Đảng, lấy an ninh con người là mục tiêu của an ninh quốc gia; mục tiêu cơ bản của an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới là bảo vệ nhân dân, vì nhân dân và dựa vào Nhân dân", Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Đại hội XIV định hướng "Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; bảo đảm sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong sự nghiệp an ninh".

Cùng đó, Đảng ta yêu cầu "Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh", thật sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trong bảo vệ, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Đại hội XIV lần đầu tiên xác lập vị trí, vai trò của "cựu Công an nhân dân" và nhấn mạnh "Phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống “người công an cách mệnh".

"Đây là tư duy mới của Đảng nhằm huy động cao nhất sức mạnh, nhất là trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của đội ngũ 'cựu Công an nhân dân' trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng nhận định.

Về công nghiệp an ninh, lần đầu tiên lĩnh vực này có vị thế độc lập so với công nghiệp quốc phòng. Đảng yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, vừa là điều kiện quan trọng để thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, vừa góp phần tích cực trong phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước và nâng cao tiềm lực, sức mạnh quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho hay lần đầu tiên vấn đề “bảo đảm trật tự an toàn xã hội” được nâng tầm nghệ thuật. Đồng thời, đặt ra yêu cầu cao về tổng kết thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực mới để hình thành lý luận soi đường, góp phần giữ vững an ninh trên mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống.

Từ tư duy đến hành động, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ 9 nhóm nhiệm vụ và 28 nhiệm vụ an ninh trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, tạo khuôn khổ đồng bộ để hiện thực hóa tư duy mới về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển.