Đột kích quán pub ở Đà Nẵng, công an phát hiện hơn 350 bình chứa khí cười

(VTC News) -

Ngày 28/7, Công an phường Hải Châu cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến quán pub E.D.

Lực lượng công an kiểm tra kho hàng của quán pub. (Ảnh: C.A)

Trước đó, rạng sáng 27/8, Công an phường Hải Châu huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán pub E.D. trên đường Hùng Vương.

Tiến hành thử test toàn bộ khách và nhân viên của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện một số khách dương tính với chất ma túy.

Không dừng lại ở đó, khi kiểm tra kho hàng của quán pub, Công an phường Hải Châu phát hiện hàng chục chai rượu gắn nhãn mác nước ngoài, hơn 350 bình kim loại chứa khí cười cùng nhiều dụng cụ sử dụng shisha, bóng cười...

Đáng chú ý, khi làm việc với quản lý cơ sở, phần lớn số hàng hoá này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có mặt hàng thuộc danh mục cấm.