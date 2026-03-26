Triệt phá đường dây khí cười 10 tỷ đồng do thanh niên 22 tuổi cầm đầu

Qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, rạng sáng 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp. Lực lượng chức năng phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su và van sử dụng.

Từ các chứng cứ ban đầu, cơ quan công an tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra và thu giữ tổng cộng 59 bình khí cười với tổng trọng lượng hơn 300kg từ các đối tượng trong đường dây.

3 bị can gồm Huỳnh Đức Cường (áo trắng), Phan Thành Đạt (áo đen) và Nguyễn Thị Vân. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Đức Cường (SN 2004, trú tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) là người cầm đầu, tổ chức hoạt động mua bán, trực tiếp nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối việc giao hàng. Phan Thành Đạt (SN 2002, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) được thuê thực hiện việc đóng gói và giao hàng với số lượng đơn vận chuyển lên tới hàng trăm đơn.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Vân (SN 1998, trú tại phường An Hội Tây, TP.HCM) tham gia bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện liên lạc, chào bán sản phẩm, đồng thời tổ chức giao hàng tận nơi và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Huỳnh Đức Cường, Phan Thành Đạt và Nguyễn Thị Vân để điều tra về hành vi liên quan.

Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, cùng tang vật.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định đường dây này thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Công an TP.HCM cho biết, từ năm 2025, việc mua bán và sử dụng khí N₂O cho mục đích sử dụng cho con người là hành vi bị nghiêm cấm. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển loại khí này đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, khí cười tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây mất kiểm soát hành vi, thậm chí đe dọa tính mạng người sử dụng.

Trước thực trạng trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, không để tham gia hoặc sử dụng khí cười. Đồng thời, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.