(VTC News) -

Dự án do Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, ra mắt ngày 18/10.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác khoa học - văn hóa giữa hai quốc gia.

Nền tảng số này là kết quả của một năm làm việc không ngừng nghỉ của gần 40 chuyên gia và khoảng 100 sinh viên.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 100 di tích trên địa bàn thành phố, thực hiện chụp ảnh, sưu tầm bản dập văn bia, dịch thuật tài liệu Hán Nôm, vẽ sơ đồ kiến trúc và ghi hình thực địa để chọn ra 28 di tích tiêu biểu nhất.

Tất cả dữ liệu khoa học chuyên sâu, kết hợp giữa ảnh xưa và nay cùng tư liệu tra cứu, đã được tích hợp vào một nền tảng số thống nhất, đi kèm với bản đồ tương tác và hệ thống mã QR tại các điểm di tích.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh, dự án này thể hiện sự hợp tác bền chặt giữa Hà Nội và các đối tác Pháp, góp phần gìn giữ các giá trị di sản vật thể và phi vật thể.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng.

Toàn bộ kho dữ liệu được phân chia thành 4 hành trình khám phá hệ thống, bao gồm: hành trình tìm về tâm linh với Thăng Long Tứ Trấn, tuyến không gian kết nối các Đền thờ Mẫu, chuỗi các Đình thờ Tổ nghề và các ngôi Chùa Hà Nội gắn liền với danh sĩ, hòa thượng thời xưa.

Người dân và du khách có thể dễ dàng truy cập hồ sơ khoa học của từng điểm đến thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh.

Lễ ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” tại đình Kim Ngân đã mang đến trải nghiệm thực tế cho các đại biểu với hành trình đi bộ qua các tuyến phố di sản như Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào và hồ Hoàn Kiếm.

Mô hình hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng địa phương này được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu hình tiên phong để nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số.