Data for Life 2026 mở rộng kết nối quốc tế tại Singapore

(VTC News) -

Mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghệ Singapore

Tại tòa nhà Vidacity thuộc Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với AI Singapore đã tổ chức chương trình phát động Cuộc thi Data for Life mùa thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Build Together - Chung tay kiến tạo”.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình quốc tế của Data for Life 2026, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối của cuộc thi với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, startup và chuyên gia công nghệ tại Singapore và khu vực ASEAN.

Data for Life do Bộ Công an chủ trì tổ chức, hướng tới tìm kiếm và phát triển các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp ứng dụng dữ liệu và công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu về cuộc thi, thể lệ và kết quả nổi bật qua các mùa, đồng thời thông tin về định hướng triển khai mùa thứ 4. Trong đó, Data for Life 2026 chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thu hút các nhóm nghiên cứu, sinh viên, startup và doanh nghiệp công nghệ tại Singapore và các nước ASEAN tham gia.

Đại diện AI Singapore đánh giá Việt Nam và Singapore có nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển AI tại Singapore có thể kết nối với nhu cầu ứng dụng dữ liệu và công nghệ ngày càng lớn tại Việt Nam, từ đó mở ra cơ hội hợp tác giữa các chuyên gia, trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.

Kết nối startup Singapore với bài toán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Công an phối hợp với BLOCK71, hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), tổ chức hoạt động kết nối với cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp.

Chương trình có sự tham gia của hơn 20 startup, hơn 20 doanh nghiệp cùng các nhà khoa học, nhà đầu tư, chuyên gia phát triển hệ sinh thái, tổ chức cộng đồng và sinh viên tại Singapore. Một số doanh nghiệp lớn như Microsoft, Deel và Google cũng có đại diện tham dự.

Tại đây, đại diện Ban Tổ chức Data for Life 2026 chia sẻ về mục tiêu, định hướng và quá trình phát triển của cuộc thi, đồng thời kêu gọi các nguồn lực quốc tế cùng tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn tại Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phiên tọa đàm về cơ hội hợp tác giữa hệ sinh thái công nghệ Singapore và Việt Nam, với sự tham gia của ông Edward Lim, Giám đốc Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ BLOCK71 chi nhánh Việt Nam, Đại học Quốc gia Singapore; bà Tracy Nguyễn, Giám đốc Chương trình, Viện Nghiên cứu AI xuất sắc của KPMG tại Singapore; ông Dobariyapatel Hardik Kish, đồng sáng lập startup Factorem, đội thi đạt giải Nhì Data for Life 2025, cùng đại diện Ban Tổ chức.

Các diễn giả tập trung trao đổi về cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và AI, khả năng kết nối startup Singapore với các bài toán từ khu vực công và doanh nghiệp Việt Nam.

Một nội dung khác được thảo luận là quá trình đưa một ý tưởng từ giai đoạn thử nghiệm đến ứng dụng thực tế. Đây cũng là định hướng được Data for Life 2026 nhấn mạnh khi mở rộng hợp tác với hệ sinh thái công nghệ quốc tế.

Thông qua các hoạt động tại Singapore, Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút thêm sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu, startup, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ quốc tế, qua đó bổ sung nguồn lực để phát triển và nhân rộng các giải pháp dữ liệu tại Việt Nam.

Với chủ đề “Build Together”, mùa thứ 4 của Data for Life đặt trọng tâm vào kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đưa các ý tưởng công nghệ tiếp cận những bài toán thực tế và từng bước tạo ra các sản phẩm có khả năng triển khai.