Nền tảng dữ liệu của TP.HCM giảm thời gian báo cáo từ 5 ngày còn 1 giờ

(VTC News) -

Hai nền tảng Nền tảng khai phá dữ liệu động và Nền tảng trực quan dữ liệu động của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026, ở hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Đây là một trong 5 hạng mục quan trọng của giải thưởng năm nay, nhằm ghi nhận các mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Theo Trung tâm, cả hai nền tảng đều được phát triển trong hệ sinh thái Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, đảm nhiệm các khâu kết nối, khai thác và trực quan hóa dữ liệu.

Trong đó, Nền tảng khai phá dữ liệu động đóng vai trò hỗ trợ kết nối, khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn, còn Nền tảng trực quan dữ liệu động sẽ chuyển hóa dữ liệu thành báo cáo, biểu đồ và bảng thông tin tổng quan (dashboard), giúp các cơ quan, đơn vị theo dõi tình hình, phân tích thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng cấu hình linh hoạt theo nhu cầu nghiệp vụ. Thay vì phải chỉnh sửa phần mềm cho từng yêu cầu mới, các đơn vị có thể chủ động xây dựng báo cáo và dashboard phù hợp. Nhờ đó, thời gian triển khai được rút ngắn, chi phí đầu tư được tối ưu và tình trạng đầu tư trùng lặp công cụ có thể được hạn chế.

Đến nay, nền tảng đã kết nối với 197 đơn vị, tạo 2.824 kết nối dữ liệu, xây dựng và vận hành 4.035 layout cùng 419 dashboard. Các kết quả này cho thấy khả năng ứng dụng nền tảng dùng chung trong khai thác dữ liệu, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Đặc biệt, nền tảng giúp tiết kiệm khoảng 70% ngân sách so với phương án mỗi đơn vị đầu tư công cụ riêng lẻ, đồng thời rút ngắn thời gian xây dựng báo cáo mới từ 5 ngày xuống còn khoảng 1 giờ.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đại diện đơn vị nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung, mở rộng kết nối và nâng cao năng lực khai thác, trực quan hóa dữ liệu. Đây là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.