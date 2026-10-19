Bốn trụ cột để bảo vệ an toàn số cho trẻ em

(VTC News) -

Sáng 19/10, chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” đã khởi động tại Trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm, Hà Nội, mở đầu hành trình đến 10 trường tại 5 tỉnh, thành phố.

Chương trình dự kiến sẽ tiếp cận khoảng 9.000 học sinh và giáo viên, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời xây dựng một môi trường số an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

“Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an. Chương trình có sự phối hợp của PA05 tại các địa phương và Liên minh Niềm tin số, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC).

Mục tiêu của “Teen Safety School Tour 2026” là thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Tại lễ khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng “Hệ sinh thái trách nhiệm” để bảo đảm an toàn số cho trẻ em với sự kết hợp chặt chẽ của bốn trụ cột chính: gia đình lắng nghe và đồng hành; nhà trường giáo dục nền tảng; cơ quan chức năng dẫn dắt và bảo vệ pháp lý; doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ.

Đại tá Hà Văn Bắc- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) - phát biểu khai mạc chương trình.

Đặc biệt, các em khi bước vào thế giới mạng, cần ghi nhớ ba nguyên tắc cơ bản: kiểm chứng trước khi tin; tỉnh táo khi chia sẻ; tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn.

Bà Hoàng Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm, khẳng định vai trò quan trọng của nhà trường trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh.

Bà nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc dạy học, việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn học sinh nhận diện rủi ro trên môi trường mạng cũng cần được chú trọng.

Ngoài sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, các giải pháp công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thanh thiếu niên sử dụng Internet an toàn. Việc đưa nội dung an toàn số vào môi trường học đường sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, các em sẽ có thêm cơ sở để nhận biết những tình huống không an toàn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.