TP.HCM có thêm nhà máy sản xuất bột trộn sẵn trị giá 21 triệu USD

Ngày 22/4, Công ty TNHH Showa Sangyo International Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện thành lập nhà máy tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, TP.HCM. Nhà máy này đã đi vào hoạt động và bắt đầu phân phối sản phẩm đầu tiên là bột chiên Tempura Showa.

Công ty TNHH Showa Sangyo International Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện thành lập nhà máy tại TP.HCM. (Ảnh: Bảo Linh)

Ông Maruyama Shinji, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Showa Sangyo International Việt Nam cho biết, Việt Nam có dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, thị trường thực phẩm sôi động và nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng. Vì vậy, doanh nghiệp xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng tại khu vực ASEAN.

Theo số liệu từ Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu JETRO Việt Nam, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và thực phẩm từ Nhật Bản sang Việt Nam đã tăng từ 29,3 tỷ yên năm 2013 lên 86,2 tỷ yên năm 2024, tương đương mức tăng khoảng 2,9 lần.

Bên cạnh đó, số lượng nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam cũng tăng từ khoảng 680 nhà hàng năm 2015 lên khoảng 2.500 nhà hàng vào năm 2022, tức hơn 3 lần.

Ngoài ra, sự phát triển của hệ thống logistics lạnh đã góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và năng lực cung ứng thực phẩm, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Nhà máy tại Việt Nam của Showa Sangyo có quy mô hơn 1,3ha với vốn đầu tư khoảng 21 triệu USD, chính thức vận hành từ tháng 3/2026. Nhà máy tại Việt Nam được định vị là trung tâm sản xuất bột trộn sẵn trọng điểm tại ASEAN, không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng tới mở rộng sang các quốc gia lân cận.