400 doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống tìm cơ hội hợp tác ở TP.HCM

Ngày 24/3, Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn (Food & Hospitality Vietnam 2026) đã khai mạc tại TP.HCM thu hút khoảng 400 doanh nghiệp đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là triển lãm về thực phẩm, đồ uống có quy mô hàng đầu tại Việt Nam.

Đại diện nhiều doanh nghiệp Việt tham gia triển lãm cho biết, họ kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy doanh thu và gia tăng lợi nhuận, đặc biệt với các thị trường Mỹ và châu Âu.

Bà Annie Trần, Quản lý Dự án cấp cao Informa Markets Việt Nam, cho biết quy mô triển lãm năm nay tăng trưởng đáng kể, với số lượng doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 30% so với năm trước. Tổng diện tích trưng bày đạt 13.000 m², tăng gần 30%.

Trong cơ cấu tham dự, doanh nghiệp quốc tế chiếm 65%, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chiếm 35%. Đáng chú ý, các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc góp mặt với số lượng gian hàng lớn. Bên cạnh đó, triển lãm cũng thu hút nhiều doanh nghiệp đến từ khu vực châu Mỹ và châu Âu.

“Năm nay, số lượng doanh nghiệp đến từ Châu Âu gia tăng rất mạnh, ngoài ra cũng có hơn 40 doanh nghiệp đến từ Mỹ tham gia hội chợ. Các doanh nghiệp đánh giá rất cao sự phát triển và cơ hội hợp tác với Việt Nam”, bà Annie Trần nói.

Bà Alessandra Tognonato, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, đánh giá Việt Nam không chỉ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh mà còn nổi bật bởi sự năng động và môi trường thị trường cởi mở.

Theo bà, quy mô ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam được dự báo sẽ đạt khoảng 80 tỷ USD vào năm 2030. Đây là dư địa rất lớn để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, thiết bị và giải pháp vận hành hiện đại.

Trong khi đó, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, cho biết so với năm 2004 – thời điểm triển lãm lần đầu được tổ chức đến nay, số cơ sở lưu trú du lịch đã tăng hơn 20 lần, còn số lượng buồng phòng tăng gấp 10 lần.

​Cụ thể, cả nước hiện có 41.000 cơ sở lưu trú với 810.000 buồng phòng. Số lượng nhà hàng cao cấp cũng tăng hàng chục lần, dẫn đến nhu cầu về trang thiết bị rất lớn. Do đó, triển lãm là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng tìm kiếm những giải pháp cao cấp phù hợp với đơn vị mình.

​"Tôi mong sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức luân phiên tại Hà Nội và TP.HCM. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc hiện đại hoá cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam", bà Xoan nói.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 do Sở bảo trợ sẽ diễn ra với nhiều hoạt động bên lề phong phú.

Cụ thể, chuỗi hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn của ngành như tối ưu mô hình vận hành nhà hàng trong thời Michelin, xu hướng HoReCa năm 2026 hay quản lý housekeeping theo hướng hiện đại.

Song song đó, nhiều cuộc thi chuyên môn cũng được tổ chức nhằm nâng cao tay nghề và chuẩn hóa chất lượng nhân lực các hoạt động kết nối giao thương theo hình thức 1:1 giữa nhà mua hàng và đơn vị trưng bày cũng được tổ chức theo nhu cầu.