Thị trường ô tô tháng 2: VinFast áp đảo, Toyota Hilux soán ngôi bán tải

(VTC News) -

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm tới 6 vị trí trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 2.

Tổng doanh số xe điện của hãng đạt 9.903 chiếc, đánh dấu tháng thứ 17 liên tiếp đứng đầu thị trường. Ngược lại, nhóm xe dùng động cơ đốt trong có sự sụt giảm nhẹ sau Tết, ngoại trừ một vài điểm sáng từ các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ.

VinFast VF 3: 2.274 xe

VF 3 duy trì vị trí dẫn đầu toàn thị trường.

Dẫn đầu thị trường là mẫu xe VF 3. Dù doanh số giảm đáng kể so với mức hơn 6.000 xe của tháng 1/2026, VF 3 vẫn giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Sự sụt giảm này là điều dự báo trước khi nhu cầu mua xe chơi Tết giảm và hãng tập trung vào việc ổn định dây chuyền bàn giao cho các đơn hàng tồn đọng.

VinFast Limo Green: 1.808 xe

Mẫu MPV đa dụng của Vinfast bứt phá mạnh mẽ về doanh số.

Đây là mẫu xe duy nhất trong nhóm dẫn đầu giữ được nhịp tăng trưởng ổn định so với tháng 1.

Việc các doanh nghiệp vận tải hành khách ký kết các hợp đồng xe điện lớn vào đầu năm giúp Limo Green bứt phá lên vị trí thứ hai, thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc xe đa dụng vốn thường thuộc về các dòng xe xăng nhập khẩu.

VinFast VF 5: 1.601 xe

VF 5 khẳng định vị thế trong phân khúc xe phổ thông.

VF 5 ghi nhận mức giảm nhẹ so với doanh số gần 2.700 xe của tháng đầu năm. Dù vậy, mẫu xe này vẫn duy trì được vị thế xe quốc dân khi liên tục góp mặt trong nhóm 3 xe bán chạy nhất thị trường.

Sự ổn định của VF 5 đến từ việc người tiêu dùng phổ thông bắt đầu coi xe điện là lựa chọn thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

VinFast VF MPV 7: 1.165 xe

Tân binh MPV điện nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

Mẫu xe mới của Vinfast cho thấy sức hút lớn khi duy trì doanh số ở mức trên 1.000 xe ngay trong tháng thấp điểm.

So với thời điểm mới ra mắt vào cuối năm ngoái, VF MPV 7 đang dần khẳng định được vị thế trong nhóm xe gia đình cỡ trung nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và không gian sử dụng tối ưu.

VinFast VF 6: 1.042 xe

Mẫu crossover hạng B giữ nhịp bàn giao ổn định.

VF 6 ghi nhận doanh số giảm khoảng 30% so với tháng 1. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn phân khúc crossover hạng B đều sụt giảm, kết quả của VF 6 vẫn được đánh giá là tích cực.

Mẫu xe này đang giữ nhịp ổn định sau giai đoạn bùng nổ doanh số vào quý cuối năm 2025.

Mazda CX-5: 1.008 xe

CX-5 vẫn là mẫu xe xăng bán chạy nhất tháng 2.

Dẫn đầu nhóm xe xăng nhưng Mazda CX-5 lại có mức sụt giảm so với doanh số hơn 2.000 xe của tháng 1.

Sự đi xuống này phản ánh đúng thực trạng chung của nhóm xe lắp ráp trong nước khi khách hàng thường có tâm lý mua xe trước Tết để hưởng các ưu đãi thuế phí và phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ.

Toyota Hilux: 871 xe

Hilux tăng trưởng doanh số nhờ phiên bản mới.

Đi ngược lại xu hướng giảm của thị trường bán tải, Toyota Hilux bất ngờ thăng hạng mạnh mẽ.

So với các tháng trước đó khi thường xuyên nằm ngoài top 10, việc Hilux vươn lên vị trí thứ 7 cho thấy sự phục hồi của nguồn cung nhập khẩu và sức hút của phiên bản mới vừa được giới thiệu ra thị trường.

Ford Ranger: 809 xe

Ranger sụt giảm doanh số sau kỳ nghỉ Tết.

Mẫu xe bán tải của Ford chứng kiến tháng thứ hai liên tiếp doanh số đi xuống so với đỉnh điểm cuối năm ngoái.

Việc chia sẻ thị phần với sự xuất hiện của phiên bản Toyota Hilux mới cùng sự thay đổi trong lựa chọn của người mua xe bán tải đã khiến Ranger rơi xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.

VinFast VF 7: 807 xe

Xe điện hạng C cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng.

Mẫu crossover điện hạng C duy trì doanh số tương đương với mức trung bình của các tháng cuối năm 2025.

Sự ổn định của VF 7 trong bối cảnh các đối thủ xe xăng cùng phân khúc sụt giảm cho thấy phân khúc khách hàng cao cấp đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang ưu tiên các dòng xe điện hiệu suất cao.

Ford Everest: 747 xe

Everest giữ vững thị phần trong phân khúc SUV cỡ trung.

Dù giảm gần 50% doanh số so với tháng 1, Ford Everest vẫn may mắn giữ được vị trí cuối cùng trong top 10. Điều này cho thấy phân khúc SUV hạng D đang gặp khó khăn chung khi nhu cầu mua xe cỡ lớn, giá trị cao thường không mạnh vào giai đoạn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.