Loạt xe tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam: Toyota chiếm ưu thế

(VTC News) -

Thị trường ô tô trong nước đang phát triển mạnh nhóm xe lai điện tự sạc (HEV). Điểm khác biệt cốt lõi của dòng xe này so với xe lai điện cắm sạc (PHEV) nằm ở khả năng tự tái tạo và nạp năng lượng cho pin ngay trong quá trình di chuyển mà không cần nguồn sạc bên ngoài. Đây là ưu thế giúp khách hàng dễ tiếp cận công nghệ xe xanh mà không phải thay đổi thói quen sử dụng hay lo lắng về hạ tầng trạm sạc như xe thuần điện.

Toyota Corolla Cross HEV - 3,67 lít/100km

Theo số liệu công bố từ hãng sản xuất, Toyota Corolla Cross đang nắm giữ vị trí mẫu xe lai điện có chỉ số tiêu hao nhiên liệu thấp nhất thị trường trong nước. Cụ thể, mẫu xe này chỉ tốn khoảng 3,67 lít cho 100 ki lô mét đường hỗn hợp và 4,2 lít khi chạy đường trường. Đặc biệt, trong điều kiện giao thông đô thị, xe chỉ tiêu thụ khoảng 3,01 lít cho 100 ki lô mét.

Toyota Corolla Cross phiên bản lai điện.

Đây là dòng xe tiên phong của Toyota trong việc phổ cập công nghệ lai điện tại Việt Nam từ năm 2020. Phiên bản này trang bị động cơ xăng 1.8 lít phối hợp cùng mô tơ điện và pin, tạo ra tổng công suất khoảng 122 mã lực.

Lợi thế lớn nhất của mẫu xe gầm cao này là sự tĩnh lặng khi di chuyển trong phố nhờ mô tơ điện đảm nhận vai trò chính ở tốc độ thấp. Khi vận hành trên đường trường hoặc dải tốc độ cao, hệ thống tự động kích hoạt động cơ đốt trong, tối ưu hóa sức kéo và duy trì vận tốc ổn định, đồng thời nạp điện cho pin.

Cơ chế điều phối linh hoạt giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ cùng tầm giá sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Toyota Yaris Cross hybrid (3,8 lít/100km)

Toyota Yaris Cross phiên bản lai điện ghi điểm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đặc biệt là trong môi trường đô thị. Số liệu thực tế cho thấy mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ này chỉ tiêu tốn khoảng 3,56 lít xăng cho 100 ki lô mét trong phố và 3,8 lít trên đường hỗn hợp.

Toyota Yaris Cross Hybrid đạt hiệu quả tiết kiệm xăng cao nhất khi di chuyển ở dải tốc độ thấp trong đô thị.

Hệ thống truyền động của xe là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5 lít và mô tơ điện, tạo ra tổng công suất 110 mã lực. Ở dải tốc độ thấp, xe tận dụng triệt để nguồn điện từ pin giúp vận hành êm ái và giảm thiểu tối đa lượng xăng tiêu thụ. Khi vận hành trên dải tốc độ cao, máy xăng sẽ trực tiếp tham gia truyền lực để đảm bảo sức mạnh ổn định cho xe.

Nhờ kích thước nhỏ gọn và tính kinh tế cao, đây là mẫu xe phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn mục đích kinh doanh dịch vụ trong thành phố.

Toyota Camry hybrid (4,2 lít/100 km)

Chỉ tiêu tốn khoảng 4,1 lít xăng cho 100 ki lô mét đường đô thị và 4,2 lít đường hỗn hợp, Toyota Camry phiên bản lai điện là xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc sedan hạng D. Đây là mẫu xe hiếm hoi tại Việt Nam trang bị hệ truyền động kết hợp giữa máy xăng 2.5 lít và mô tơ điện, cho tổng công suất lên đến 218 mã lực.

Ưu thế của mẫu xe này ngoài nằm ở sức mạnh, còn có khả năng giải quyết bài toán chi phí nhiên liệu khi di chuyển hằng ngày.

Toyota Camry Hybrid sở hữu động cơ mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì mức tiêu thụ xăng ấn tượng.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, việc sử dụng năng lượng điện giúp xe vận hành êm ái, giảm thiểu đáng kể tiêu hao nhiên liệu so với các dòng xe thuần xăng đời trước và các xe cùng kích cỡ. Khi vận hành trên dải tốc độ cao, xe mang lại cảm giác lái đầm chắc và duy trì vận tốc ổn định.

Đây là lựa chọn cân bằng giữa yếu tố sang trọng, hiệu suất vận hành và tính bảo vệ môi trường dành cho nhóm khách hàng doanh nhân.

Suzuki Swift hybrid (4,2 lít/100 km)

Mẫu xe này sử dụng hệ thống lai điện nhẹ (mild hybrid), bao gồm máy xăng 1.2 lít phối hợp với một mô tơ điện nhỏ và pin Lithium-ion. Dù không vận hành hoàn toàn bằng điện như các dòng xe lai điện toàn phần, nhưng mô tơ điện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng tốc và giảm tải cho động cơ xăng khi bắt đầu khởi hành.

Suzuki Swift Hybrid sở hữu động cơ linh hoạt giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa trong điều kiện vận hành hỗn hợp.

Ở dải tốc độ cao, máy xăng đảm nhận vai trò cung cấp động lực chính để duy trì vận hành ổn định và nạp năng lượng cho pin. Nhờ sự trợ lực của hệ thống điện ở những thời điểm tiêu tốn nhiều năng lượng, Suzuki Swift đạt chỉ số tiêu thụ nhiên liệu rất thấp: chỉ khoảng 3,87 lít cho 100 ki lô mét đường trường và 4,26 lít trên đường hỗn hợp.

Toyota Innova Cross hybrid (4,35 lít/100 km)

Sở hữu cấu hình 7 chỗ cùng kích thước lớn, Toyota Innova Cross phiên bản lai điện vẫn gây bất ngờ với chỉ số tiêu thụ nhiên liệu ngang ngửa các dòng xe gầm thấp cỡ trung. Cụ thể, mẫu xe đa dụng này tiêu tốn khoảng 3,92 lít xăng cho 100 ki lô mét trong phố và 4,35 lít trên đường hỗn hợp.

Toyota Innova Cross Hybrid có không gian rộng rãi nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng 2.0 lít phối hợp cùng mô tơ điện, tạo ra tổng công suất 186 mã lực. Khi vận hành trên dải tốc độ cao, máy xăng đóng vai trò là nguồn động lực chính để duy trì sức kéo ổn định cho xe đồng thời nạp điện cho hệ thống. Bước tiến này giúp Innova Cross Hybrid khắc phục hoàn toàn nhược điểm tiêu tốn nhiên liệu của các thế hệ động cơ đốt trong trước đây, trở thành lựa chọn kinh tế cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh vận tải.