Hyundai Santa Fe và Palisade được ưu đãi trên 200 triệu đồng

(VTC News) -

Tháng 1, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi đối với nhiều mẫu xe du lịch đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade là hai mẫu xe có mức hỗ trợ cao nhất, lần lượt lên tới 220 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù mới được giới thiệu ra thị trường từ đầu tháng 12, Hyundai Santa Fe Hybrid cũng nằm trong danh sách các phiên bản được áp dụng ưu đãi trong tháng 1. Phiên bản này có giá niêm yết 1,369 tỷ đồng, cao nhất trong dải sản phẩm Santa Fe hiện nay.

Việc bổ sung phiên bản Santa Fe Hybrid giúp người tiêu dùng Việt Nam có thêm lựa chọn SUV hướng tới xu hướng di chuyển tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, trong bối cảnh các giải pháp "xanh" ngày càng được quan tâm. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo số liệu bán hàng gần nhất (tháng 11), nhóm xe phổ thông của Hyundai tiếp tục đóng vai trò chủ lực về doanh số. Hyundai Creta dẫn đầu với 1.236 xe đến tay khách hàng. Hyundai Tucson đứng thứ hai với 1.003 xe. Hyundai Accent xếp thứ ba, đạt 656 xe.

Hyundai Santa Fe ghi nhận 201 xe, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số các mẫu xe du lịch của HTV. Hyundai Palisade đạt 118 xe, xếp gần cuối, chỉ cao hơn Hyundai Elantra với 52 xe.

Hiện tại, Hyundai Palisade được niêm yết trong khoảng 1,469-1,589 tỷ đồng, còn Hyundai Santa Fe có giá từ 1,069-1,369 tỷ đồng tùy phiên bản. Mức giá cao khiến nhóm SUV cỡ lớn gặp nhiều áp lực trong bối cảnh người tiêu dùng cân nhắc chi tiêu.

Bên cạnh Santa Fe và Palisade, chương trình ưu đãi của HTV cũng áp dụng cho nhiều mẫu xe khác. Hyundai Accent được hưởng ưu đãi tối đa 64 triệu đồng, Hyundai Stargazer khoảng 96 triệu đồng, Hyundai Creta tối đa 50 triệu đồng, trong khi Hyundai Tucson được hỗ trợ ở mức 58 triệu đồng.

Creta là mẫu crossover cỡ B bán chạy hàng đầu của Hyundai, được ưu đãi tối đa 50 triệu đồng. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo công bố từ HTV, giá trị ưu đãi nêu trên là tổng hợp của nhiều yếu tố, bao gồm giảm giá trực tiếp từ nhà phân phối và hệ thống đại lý, quyền lợi dành cho khách hàng hạng Bạch kim, cùng giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km tùy mẫu xe.