Mazda CX-90 giá gần 2,5 tỷ đồng: Lựa chọn SUV hạng sang mới tại Việt Nam

(VTC News) -

Mẫu xe Mazda CX-90 phiên bản động cơ lai sạc điện (Plug-in Hybrid - PHEV) vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với phiên bản 2.5 PHEV Signature AWD (Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian).

Mazda CX-90 sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài hơn 5,1 mét. (Ảnh: Quốc Minh)

Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Mazda tại thị trường Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe đa dụng (SUV) cỡ lớn.

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 5.120 x 2.156 x 1.745 (mm), cùng chiều dài cơ sở đạt 3.120 mm, tạo không gian nội thất rộng rãi cho 7 người ngồi.

Điểm nhấn vận hành của xe nằm ở hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 2.4L và mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng đặc trưng của Mazda.

Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh ưu tiên lực kéo cầu sau.

Với bộ pin dung lượng 17,8 kWh, phương tiện có khả năng di chuyển thuần điện trong phạm vi khoảng 43 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị mà không cần tiêu thụ xăng.

Không gian bên trong xe được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng với chất liệu da cao cấp nappa.

Nội thất tối giản với chất liệu da cao cấp và hai màn hình kỹ thuật số 12,3 inch.

Khu vực điều khiển trung tâm bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây.

Các tiện nghi nổi bật khác có thể kể đến như hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), dàn âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Về tính năng an toàn, Mazda CX-90 tích hợp gói hỗ trợ lái cao cấp với các hệ thống phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường.

Đáng chú ý, nhà phân phối áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho xe, riêng bộ phận pin cao áp được bảo hành lên đến 7 năm. Những khách hàng mua xe trong giai đoạn đầu còn được hưởng thêm các đặc quyền về dịch vụ bảo trì và chăm sóc xe tại nhà.

Với mức giá 2,479 tỷ đồng, Mazda CX-90 cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont (khoảng 2,488 tỷ đồng) và Ford Explorer (khoảng 2,1 tỷ đồng). Nhờ công nghệ động cơ lai sạc điện, mẫu xe Nhật Bản tạo lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ thuần động cơ đốt trong.