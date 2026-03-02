Tin xe tuần qua: SUV điện giống Range Rover, Honda Prelude chốt giá

(VTC News) -

Video tổng hợp tin xe đáng chú ý tuần qua.

Tuần qua, thị trường ô tô quốc tế xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý, trải dài từ xe hybrid đến xe điện. Nổi bật là mẫu bán tải diesel hybrid đầu tiên trên thế giới, kết hợp ưu điểm lực kéo của động cơ dầu với mô-tơ điện nhằm tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu bán tải diesel hybrid Chery KP31.

Toyota cũng trình làng Yaris và Yaris Cross 2026 với loạt nâng cấp công nghệ và an toàn, tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng. Ở mảng xe điện, một mẫu SUV mới gây chú ý nhờ thiết kế gợi nhớ Range Rover nhưng có giá dễ tiếp cận hơn, tầm hoạt động lên tới khoảng 700 km.

Honda Prelude 2026 chốt giá tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Kia Telluride Hybrid 2026 trở thành điểm sáng ở phân khúc SUV cỡ lớn khi tiêu thụ chưa đến 7 lít xăng/100 km. Đáng chú ý, Honda Prelude 2026 đã chốt giá tại Đông Nam Á và được kỳ vọng có thể về Việt Nam, mở ra thêm lựa chọn xe thể thao hybrid trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng.