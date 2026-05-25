Top 4 mẫu xe ô tô giá từ 500 đến 600 triệu đồng đáng mua hiện nay

Những mẫu xe ô tô từ 500 đến 600 triệu đồng

Honda City: 499 - 569 triệu đồng

City là mẫu sedan thành công nhất của Honda, nhờ vào sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý. Mẫu xe cạnh tranh với những đối thủ sedan cỡ B tại Việt Nam như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage.

Điểm nhấn của Honda City nằm ở gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Những tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.

So với bản cũ, ngoại thất xe không thay đổi nhiều, điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế kiểu tổ ong, cản trước và cản sau tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn. Bộ vành thiết kế mới thể thao hơn.

Khoang lái không đổi so với bản cũ, đồng hồ analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch sau vô-lăng. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Honda giữ nguyên động cơ xăng 1.5 cho City thế hệ mới, loại 4 xi-lanh dung tích 1,5 lít công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp theo công bố của hãng là 5,6 lít/100 km.

Hyundai Accent: 439 - 569 triệu đồng

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B nổi bật với ngoại hình trẻ trung và thu hút. Đây cũng là mẫu xe đi đầu về trang bị và có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Accent thế hệ thứ 6 thay đổi thiết kế với kiểu dáng hiện đại, phong cách hơn thế hệ cũ. Thiết kế mới của xe phát triển theo ngôn ngữ mới với các đường cắt xẻ, hình khối góc cạnh hơn, tương tự như đàn anh Elantra.

Nội thất Accent liền khối, hướng tập trung vào người lái. Bảng điều khiển trực quan hơn, dễ sử dụng, không gian rộng rãi nhờ kích thước lớn nhất phân khúc.

Hyundai trang bị cho Accent thế hệ thứ 6 động cơ Smartstream 1.5, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước.

Mẫu xe còn trang bị gói an toàn SmartSense gồm những tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo xe phía trước khởi hành...

Toyota Vios: 458 - 545 triệu đồng

Toyota Vios là mẫu sedan luôn nằm trong top những mẫu xe ô tô bán chạy bậc nhất tại Việt Nam. Mẫu xe nổi bật với thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi và tính năng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Vios mới được thiết kế lại phần đầu cân đối, vuông vức hơn. Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn, tạo hình khoẻ khoắn. Nội thất không thay đổi nhiều ở cách sắp xếp các chi tiết. Hãng nâng cấp màn hình từ 7 inch lên 9 inch, vô-lăng thêm lẫy chuyển số cho bản G.

Động cơ của Toyota Vios mới vẫn duy trì loại 1.5 lít, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm. Tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Toyota Vios có thêm hai tính năng an toàn mới thuộc gói TSS là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và 2 tính năng mới này được bổ sung cho phiên bản G.

Mitsubishi Xpander: 560 - 698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander đã khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc MPV 7 chỗ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và tính năng tiện ích. Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, mẫu xe không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn mang đến cảm giác sang trọng, đẳng cấp cho người sử dụng.

Nội thất của Xpander được thiết kế thông minh, tối ưu hóa không gian cho cả hành khách và hành lý. Các trang bị hiện đại cùng vật liệu cao cấp tạo nên một không gian sống động và thoải mái, giúp hành khách tận hưởng những chuyến đi dài mà không cảm thấy mệt mỏi.

Xe được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đủ mạnh mẽ để vận hành ổn định trên cả đường phố và đường cao tốc. Bên cạnh đó, Xpander còn sở hữu hệ thống treo cứng cáp và khung gầm Rise, mang lại khả năng ổn định cao khi vận hành, tạo sự êm ái và giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả.