VF 8 thế hệ mới: “Show diễn” của loạt công nghệ hiếm thấy trong tầm giá 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Nhiều chuyên gia nhận định VF 8 mới giống như một “show diễn” những tính năng công nghệ thiết thực với người dùng nhưng với mức chi phí “hợp ví”.

Thiết kế mới gây sốt, “combo” tiện nghi thiết thực

Ở ngoại thất, VF 8 thế hệ mới tiếp tục giữ dải LED hình cánh chim đặc trưng, đặt trong tổng thể thân xe gọn gàng và thể thao hơn. Reviewer Đình Nam đánh giá mẫu SUV điện mới trông thể thao và tối ưu khí động học hơn đáng kể. Theo anh, điểm đáng chú ý là VinFast đã tạo ra một mẫu xe mới có thiết kế theo hướng bám sát nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ở khoang lái, reviewer Đình Nam chú ý tới màn hình thông tin đặt sau vô-lăng và cần số được đưa lên sau tay lái. Đây là hai thay đổi giúp người lái quan sát, thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

“Nội thất VF 8 mới giàu trang bị và thiết thực hơn. Sự xuất hiện của màn hình sau vô-lăng là minh chứng rõ nhất. Việc loại bỏ cụm nút chuyển số ở bệ trung tâm cũng giúp khoang lái thoáng hơn”, anh Đình Nam nhận xét.

Nói về kích thước của mẫu SUV nhà VinFast, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng chỉ ra lợi thế của VF 8 nằm ở chiều dài cơ sở lớn bậc nhất trong phân khúc. Cách bố trí này giúp tối ưu khoang cabin, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai.

“Tôi có thể khẳng định rằng hàng ghế sau sẽ rất rộng rãi, có độ nghiêng và độ võng giúp người ngồi thoải mái hơn. Ngoài ra, VF 8 mới có sàn phẳng hoàn toàn ở hàng ghế sau cũng giúp tối ưu không gian rất nhiều”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Anh Mạnh Thắng chia sẻ ấn tượng với loạt tiện nghi trên VF 8 thế hệ mới như màn hình giải trí 12,9 inch, điều hòa hai vùng có lọc ion, sạc không dây, cổng Type-C công suất cao, ghế chỉnh điện, camera 360 độ và bộ âm thanh 8 loa. Đây là những trang bị bám sát nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng Việt.

Nền tảng vận hành mới, giá bán “hủy diệt”

Bên cạnh những bước đột phá về ngoại hình và cách sắp xếp không gian nội thất, VF 8 All New còn mang đến một “show diễn công nghệ mới” trong quá trình vận hành xe. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, hoạt động của toàn bộ hệ thống động cơ, thiết bị trên xe đều được điều khiển bằng phần mềm do các kỹ sư VinFast thiết kế. Đóng vai trò đầu não trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất trên xe.

“VF 8 mới sử dụng một máy tính trung tâm để điều phối vận hành của xe, thay vì phụ thuộc vào nhiều ECU riêng lẻ cho từng thao tác nhỏ. Cách làm này giúp xe hoạt động ổn định hơn và giảm tổn hao năng lượng”, chuyên gia Mạnh Thắng phân tích.

Không chỉ có vậy, mẫu D-SUV còn được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Anh Mạnh Thắng nhận định, công nghệ này sẽ giúp điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái. Nhờ đó, pin trên VF 8 sẽ được tối ưu hóa hiệu suất và bền bỉ hơn.

VF 8 thế hệ mới: “Show diễn” của loạt công nghệ hiếm thấy trong tầm giá 1 tỷ đồng

VF 8 mới sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước với động cơ 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Nhiều chuyên gia cho rằng, cấu hình này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế. Bên cạnh khả năng vận hành, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao của xe cũng được đánh giá cao với các tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc, giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, camera 360 độ...

Về giá bán, VF 8 thế hệ mới có mức niêm yết 999 triệu đồng. Trong giai đoạn mở cọc sớm, khách hàng được hỗ trợ 51 triệu đồng, đồng thời có thể cộng dồn ưu đãi 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Sau khi áp dụng các chính sách này, chi phí lăn bánh của mẫu D-SUV điện chỉ còn khoảng 858 triệu đồng, ngang nhiều mẫu SUV hạng C chạy xăng. Đây là lý do kênh Đường Hai Chiều gọi mức giá của VF 8 mới là “hủy diệt”.

VF 8 thế hệ mới vì thế đang được đánh giá là bước đi đột phá của VinFast khi tạo ra một mẫu xe với những công nghệ lõi tiên tiến, loạt tiện ích tập trung nhiều hơn vào bài toán sử dụng thực tế, tối ưu vận hành và chi phí sở hữu.