Ông Trump cân nhắc nối lại hoạt động quân sự ở Iran

Theo nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa cũng như điều mà ông cho là sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran đang ngăn cản họ đưa ra nhượng bộ đáng kể đối với các cuộc đàm phán hạt nhân.

Phản ứng mới nhất từ ​​Iran bị ông Trump cho là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" khiến một số quan chức đặt câu hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đảm nhận lập trường đàm phán nghiêm túc hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters)

Quan chức trong Lầu Năm Góc cũng lập luận ủng hộ một cách tiếp cận quyết liệt hơn để gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán, bao gồm cả cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu vị thế của Tehran. Tuy nhiên, những người khác vẫn đang thúc đẩy việc cho ngoại giao một cơ hội công bằng.

Trong khi một số quan chức của chính quyền ông Trump từ lâu đã đặt câu hỏi liệu phía Pakistan có đang tích cực truyền đạt sự không hài lòng của nhà lãnh đạo Mỹ về tình trạng đàm phán hay không. Một số quan chức chính quyền cũng tin Pakistan chia sẻ với Mỹ phiên bản tích cực hơn về lập trường của Iran so với thực tế.

Theo CNN, các quốc gia trong khu vực và Pakistan nỗ lực hết sức để truyền đạt với phía Iran rằng ông Trump đang thất vọng và đây là cơ hội cuối cùng để họ nghiêm túc tham gia vào cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng dường như Iran không lắng nghe hoặc không coi trọng bất cứ ai.

Mỹ và Iran đang hoạt động dựa trên hai mức độ khoan dung và thời gian biểu khác nhau trong cách tiếp cận đàm phán và Tehran đã chống chọi được áp lực kinh tế trong nhiều thập kỷ.

Hôm 11/5, ông Trump đã gặp lại đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận về phương án tiếp theo. Các nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết ông Trump khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng về Iran trước khi lên đường sang Trung Quốc trong tuần này.

Trong khi đó, cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo Tổng thống Trump không nên nhầm lẫn việc hiện tại không có xung đột giữa Mỹ và Iran là chiến thắng khi ông Trump chuẩn bị đến Bắc Kinh để tham dự cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.