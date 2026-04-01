Tổng thống Trump định thời hạn dừng xung đột Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 cho biết Mỹ sẽ rút khỏi Iran trong vòng hai đến ba tuần, thời hạn dài hơn so với mốc bốn đến sáu tuần mà chính quyền trước đó đưa ra.

“Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần, có thể ba tuần”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục khi ký một sắc lệnh hành pháp. “Chúng tôi đang tấn công họ rất mạnh. Đêm qua, chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn các cơ sở sản xuất tên lửa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết: “Có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận trước thời điểm đó".

“Nếu họ ngồi vào bàn đàm phán thì tốt. Nhưng dù họ có đến hay không thì cũng không quan trọng, chúng tôi đã khiến họ sụp đổ”, ông nói.

Chính quyền Mỹ trước đó nhiều lần khẳng định chiến dịch tại Iran sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần. Hiện tại chiến dịch đã bước sang tuần thứ năm.

Ông Trump hiện cho biết mục tiêu duy nhất của ông với chiến dịch quân sự này là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, “và mục tiêu đó đã đạt được".

Khi được hỏi về kế hoạch hạ giá xăng – vốn đã tăng kể từ khi chiến dịch tại Iran bắt đầu do eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa – ông Trump nói: “Tất cả những gì tôi cần làm là rời khỏi Iran".

“Giá sẽ giảm mạnh", ông khẳng định.

Khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, nhưng nguồn cung đã bị gián đoạn kể từ khi xung đột diễn ra.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông “nghe nói có rất nhiều tàu đang đi qua” và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cũng nhấn mạnh Mỹ đang tìm kiếm thỏa thuận với Iran, song vẫn sẵn sàng kéo dài chiến dịch nếu cần thiết. Ông nhận định vòng đàm phán trong những ngày sắp tới sẽ đóng vai trò quyết định cho thời điểm dừng xung đột.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran, ngày 2/3. (Ảnh AP)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày cho biết nước này có “ý chí cần thiết” để chấm dứt chiến sự đang diễn ra với Israel và Mỹ, nhưng đang tìm kiếm các bảo đảm an ninh để xung đột không tái diễn.

“Chúng tôi có ý chí cần thiết để kết thúc cuộc xung đột này, nếu điều kiện thiết yếu được đáp ứng, đặc biệt là các bảo đảm cần thiết để ngăn chặn tái diễn các hành động gây hấn”, ông Pezeshkian nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, theo thông báo từ văn phòng của ông, nhấn mạnh lại yêu cầu then chốt của Tehran.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sau đó đăng trên mạng xã hội rằng “tình hình hiện tại ở Trung Đông là cực kỳ nguy hiểm” và kêu gọi Iran giảm leo thang.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết bất kỳ quyết định nào nhằm chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel đều phải “đảm bảo an ninh và lợi ích của người dân Iran".

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các “cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ” diễn ra tại nhiều thành phố trong việc củng cố lập trường của Iran.