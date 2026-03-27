Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/3 cho biết Iran mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel, đồng thời nói thêm rằng Tehran muốn đảm bảo an ninh và hòa bình ở Tây Á.

Ông Pezeshkian đưa ra nhận xét này trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Theo một tuyên bố trên trang web của tổng thống, hai người đã thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế sau "hành động gây hấn" quân sự của Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran mong chiến sự với Mỹ-Israel kết thúc hoàn toàn.

Ông Pezeshkian ca ngợi chính phủ và người dân Malaysia vì lập trường có nguyên tắc "đáng quý" của họ trong việc lên án các cuộc tấn công "bất hợp pháp và vô nhân đạo" nhằm vào Iran.

"Chúng tôi mong muốn chấm dứt hoàn toàn và đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực", ông nói.

Ông Ibrahim gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Iran. Ông cho biết Malaysia đã thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, và nhấn mạnh lập trường phản đối của Malaysia đối với bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nào của Iran, theo tuyên bố của Iran. Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường "chính đáng" của Iran về việc chấm dứt chiến sự và kêu gọi đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không lặp lại.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia đưa tin rằng nhà lãnh đạo Malaysia cũng cảm ơn ông Pezeshkian vì đã giúp các tàu chở dầu của Malaysia đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời điểm căng thẳng leo thang.

Ngày 28/2, Israel và Mỹ đã phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Tehran và một số thành phố khác của Iran. Cựu lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã thiệt mạng, cùng với các chỉ huy quân sự cấp cao và thường dân. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và các căn cứ cũng như tài sản của Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục trì hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 10 ngày – đến ngày 6/4 – trong khi vẫn khẳng định các cuộc đàm phán với Iran về một thỏa thuận hòa bình đang diễn ra “rất tốt”.

Một lãnh đạo cấp cao giấu tên của Iran nói với hãng tin Reuters rằng các quan chức ở Tehran nhận được một đề xuất hòa bình của Mỹ, mà vị quan chức này mô tả là “một chiều và không công bằng”.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar xác nhận Islamabad đang chuyển tiếp các thông điệp giữa các quan chức Mỹ và Iran như một phần của nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến sự, với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian nói với Al Jazeera rằng ít nhất 1.937 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này.

Israel đã ban hành cảnh báo di dời đối với tất cả cư dân Lebanon sống ở phía nam sông Zahrani – nằm cách biên giới với Israel khoảng 50 km – khi Bộ Y tế Lebanon báo cáo hơn 1.100 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3.