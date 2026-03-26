Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận của Iran trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran cần “sớm nghiêm túc” nếu không muốn đánh mất cơ hội đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Các nhà đàm phán Iran có cách hành xử rất khác thường. Họ đang cầu xin chúng tôi để đạt được một thỏa thuận... vậy mà họ lại công khai tuyên bố chỉ 'đang xem xét đề xuất của chúng tôi'. Sai lầm!!!", ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng, nếu tiến trình này không được thúc đẩy nhanh chóng thì hậu quả có thể là "không thể đảo ngược".

Bài đăng của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính ông xác nhận Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán nhằm tìm lối thoát cho xung đột, một sự điều chỉnh đáng chú ý so với lập trường cứng rắn trước đó.

Lời cảnh báo của tổng thống cũng được đưa ra sau những phát biểu hôm 25/3, trong đó ông nói rằng Iran "rất muốn đạt được thỏa thuận nhưng họ sợ không dám nói ra" công khai vì lo ngại những hậu quả trong nước.

Nhà Trắng cho biết các cuộc tiếp xúc chưa rơi vào bế tắc, dù Iran chưa chấp nhận ngay một khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn. Các quan chức Mỹ đang xúc tiến khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Pakistan, được kỳ vọng là bước đi nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian, song vẫn tỏ ra thận trọng đối với lập trường của Mỹ.