343 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến 13/4 tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết Liên hoan diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại, Podcast có 97 tác phẩm, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của báo chí âm thanh trên nền tảng số.

"Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Ban Tổ chức kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại", ông Hùng nhấn mạnh.

Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hùng kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. VOV cũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp.

Cũng tại họp báo, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm, Phó Trưởng ban Tổ chức cho biết, Liên hoan là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Tỉnh Quảng Ninh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng cho các chuỗi hoạt động được tổ chức xuyên suốt của Liên hoan.

Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp sẽ được tổ chức như hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, hội thảo về phát thanh trực tiếp, cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, cuộc thi ảnh - video clip. Hội thảo quốc tế dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu, trong đó có nhiều chuyên gia, diễn giả nước ngoài, góp phần mở rộng góc nhìn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển podcast trên thế giới.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới sẽ diễn ra vào tối 11/4 tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút đông đảo khán giả. Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ được tổ chức vào tối 13/4 tại Cung Quy hoạch.

Không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn thúc đẩy tư duy đổi mới, mở rộng không gian sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số.