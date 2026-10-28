Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM

Sáng 28/10, tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (27/10/1976-27/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Đại học Kinh tế TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Kinh tế TP.HCM. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

Phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết ngày 27/10/1976, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức thành lập, mang theo nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản lý phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết miền Nam và phát triển đất nước.

Nhìn lại hành trình 50 năm, Đại học Kinh tế TP.HCM tự hào không chỉ là những dấu mốc đã đi qua, mà là cách mỗi thế hệ đã tiếp nhận, kế thừa, nỗ lực và không ngừng đổi mới để phù hợp hơn với dòng chảy thời đại và yêu cầu phụng sự đất nước.

Đại học Kinh tế TP.HCM là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều người trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia uy tín của Việt Nam và thế giới; tiên phong giải quyết bài toán quốc gia, địa phương.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, Đại học Kinh tế TP.HCM xác định bước chuyển chiến lược: chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình “Đại học đồng kiến tạo giá trị” và từng bước trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại học Kinh tế TP.HCM đặt mục tiêu vào Top 150 Đại học châu Á vào năm 2030 và Top 100 châu Á trong giai đoạn 2035-2045. Đây không phải là thành tích, mà là trách nhiệm về nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực phụng sự quốc gia và nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của Nhà trường; chúc mừng Đại học Kinh tế TP.HCM dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục đại học có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc Đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Muốn nghiên cứu có chiều sâu, phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là “phương tiện để đạt mục đích” với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển. Nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp.

Đối với TP.HCM, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Hợp tác phải có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả. Tư vấn cần giúp tháo gỡ vướng mắc; bồi dưỡng cần nâng cao năng lực thực thi; nghiên cứu cần góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành.

Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế. Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy.

Hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực của chính mình; cần chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện xuyên suốt trong định hướng phát triển và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Nhà trường.

Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của giảng viên, người học; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên, học viên.

Nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín nhà trường và quyền lợi của người học; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực.

Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị, giải quyết công việc thuận lợi, bảo vệ an toàn dữ liệu; chăm lo đời sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, nơi mỗi người được tôn trọng, có cơ hội phát triển và được hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế TP.HCM. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Các thầy cô tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TP.HCM, ghi nhận những đóng góp của Đại học Kinh tế TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

UBND TP.HCM trao Cờ truyền thống cho Đại học Kinh tế TP.HCM. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo TP.HCM đã trao tặng Cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Đại học Kinh tế TP.HCM, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của thành phố.

Trước Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan Phòng Truyền thống số của Đại học Kinh tế TP.HCM và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.