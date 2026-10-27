64 ban đại diện cha mẹ học sinh ở Hà Nội hoàn trả tiền quỹ còn dư

Các khoản thu chưa đúng quy trình, nội dung chi chưa đúng quy định được rà soát, hoàn trả tiền sau khi khấu trừ các khoản chi hợp lệ và chấn chỉnh công tác quản lý thu chi.

Thu 2 triệu đồng mỗi học sinh, Hà Nội yêu cầu hoàn trả tiền

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đầu tháng 10/2026, phụ huynh lớp 10A4, Trường THPT Khương Đình phản ánh Ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo thu bình quân 2 triệu đồng mỗi học sinh khi chưa đưa ra kế hoạch dự kiến các khoản chi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng triển khai lắp đặt tivi màn hình tương tác và bảng trượt với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Phụ huynh phản ánh việc mua sắm chưa nhận được sự đồng thuận đầy đủ trước khi thực hiện. Ngoài ra, có ý kiến về việc sơn sửa phòng học, lắp wifi và bổ sung thiết bị trong lớp.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra và xem xét xử lý từng nội dung.

Trường THPT Khương Đình thu 2 triệu đồng mỗi học sinh, chi 42,6 triệu đồng mua tivi, bảng trượt.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đầu năm học, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A4 thông báo thu 2 triệu đồng/học sinh, gồm 1 triệu đồng để lắp đặt tivi tương tác, bảng trượt và 1 triệu đồng vận động ủng hộ quỹ hoạt động chung của lớp. Tuy nhiên, khoản vận động quỹ chung được triển khai khi chưa thông qua dự kiến nội dung chi, mức chi để thống nhất với tất cả cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A4 thông báo thu 2 triệu đồng/học sinh, gồm 1 triệu đồng để lắp đặt tivi tương tác, bảng trượt và 1 triệu đồng vận động ủng hộ quỹ hoạt động chung của lớp. Tuy nhiên, khoản vận động quỹ chung được triển khai khi chưa thông qua dự kiến nội dung chi, mức chi để thống nhất với tất cả cha mẹ học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thực tế có 43/51 cha mẹ học sinh nhất trí với chủ trương lắp đặt tivi và bảng trượt. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã chi 37 triệu đồng mua tivi và 5,6 triệu đồng mua bảng trượt, tổng cộng 42,6 triệu đồng. Sở cũng xác nhận một số cha mẹ học sinh tự nguyện ủng hộ việc sơn lại phòng học, lắp wifi và bổ sung một quạt treo tường. Những nội dung này không có trong kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Tuy nhiên, không có việc phụ huynh tự thay bóng đèn chiếu sáng như thông tin phản ánh trước đó.

Sau khi sự việc được phản ánh, toàn bộ phụ huynh lớp 10A4 thống nhất kiến nghị nhà trường cho phép tiếp tục sử dụng tivi và bảng trượt trong ba năm học. Sau khi học sinh hoàn thành lớp 12, Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ tổ chức thanh lý để hoàn trả tiền cho phụ huynh.

Đối với khoản thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng quy trình và một số nội dung dự kiến chi chưa đúng quy định, số tiền đã được hoàn trả cho phụ huynh sau khi khấu trừ các khoản chi đúng quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Trường THPT Khương Đình đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát việc thu, chi và vận động ủng hộ tại tất cả các lớp. Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 đã rút kinh nghiệm do chưa chủ động phối hợp, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời chưa kịp thời nắm bắt, xem xét xử lý khi phát sinh tình huống mới.

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả tiền quỹ

Cũng liên quan đến công tác thu, chi quỹ phụ huynh đầu năm học, ngày 26/10, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin kết quả kiểm tra tại Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt, sau phản ánh một lớp mới hoạt động khoảng một tháng đã chi 17 triệu đồng từ quỹ phụ huynh.

Theo phản ánh, khoản tiền này được chi cho 23 nội dung, gồm họp phụ huynh đầu năm, mua cây cảnh, cờ dây, vật dụng trang trí, tổ chức khai giảng, Trung thu, quà sinh nhật, vệ sinh lớp học và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra, làm rõ những bất cập trong thu, chi quỹ phụ huynh tại các trường học, yêu cầu rà soát, hoàn trả tiền và chấn chỉnh công tác quản lý thu chi (Ảnh minh họa)

Qua kiểm tra hồ sơ thu, chi quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội xác định có 64/68 lớp triển khai thu quỹ. Một số lớp đã đề xuất kế hoạch dự kiến thu, nhưng có những nội dung chi chưa đúng quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, như trang trí lớp, vệ sinh lớp, photocopy tài liệu và mua giấy vệ sinh.

Sở cho biết chưa có lớp nào được ghi nhận đã chi hết 17 triệu đồng cho 23 khoản như nội dung phản ánh. Theo báo cáo của nhà trường, đến thời điểm kiểm tra, 64/64 Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã hoàn trả cho phụ huynh số tiền còn lại sau khi khấu trừ những khoản chi đúng quy định. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An rút kinh nghiệm do chưa kiểm tra, rà soát đầy đủ kế hoạch dự kiến chi tại tất cả các lớp.

Như vậy, qua kiểm tra tại hai trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm rõ những bất cập trong việc vận động đóng góp, lập kế hoạch và thực hiện các khoản chi.

Công khai đường dây nóng, tăng cường quản lý thu chi

Trước những phản ánh về thu, chi đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học. Sở cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Để tiếp nhận và xử lý phản ánh, Sở đã công khai đường dây nóng về lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Đồng thời, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đang xây dựng hướng dẫn thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 81 của Bộ GD&ĐT trước khi thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định tại Thông tư 81, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu; không được ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban.

Việc kiểm tra, rà soát các khoản thu chi, công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn thực hiện quy định là những giải pháp được Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai nhằm chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tại các trường học, bảo đảm việc vận động đóng góp và sử dụng kinh phí đúng quy định.

Thu Hằng (VOV.VN)