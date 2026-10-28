Trợ giảng, nghiên cứu viên đại học làm việc 40 giờ mỗi tuần

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 90 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Trợ giảng, nghiên cứu viên làm việc 40 giờ mỗi tuần

Theo thông tư, nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ mỗi tuần. Thời gian làm việc được bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Căn cứ đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc phân bổ thời gian làm việc.

Việc nghỉ phép thực hiện theo quy định của pháp luật và được bố trí phù hợp với kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được phân công.

Đối với thời gian làm thêm, tổng số giờ làm thêm không được vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động. Tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, đội ngũ trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy làm việc 40 giờ/tuần. (Ảnh minh họa: Ngọc Duy)

Quy định này xác lập khung thời giờ làm việc chung đối với đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học, đồng thời trao quyền chủ động cho các trường trong việc sắp xếp lịch làm việc phù hợp với đặc thù đào tạo và nghiên cứu.

Việc giới hạn số giờ làm thêm và quy định thanh toán tiền lương làm thêm cũng là căn cứ để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

AI, công nghệ thông tin và ngoại ngữ thành tiêu chuẩn năng lực

Thông tư 90 cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ tương ứng với ba nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học: trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Thay vì chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc xác định rõ tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm giúp các cơ sở giáo dục đại học có căn cứ bố trí nhân lực phù hợp với năng lực chuyên môn, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với trình độ.

Đáng chú ý, yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn năng lực của cả ba nhóm nhân sự.

Quy định này hướng tới nâng cao năng lực số, khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ mới của đội ngũ hỗ trợ giáo dục đại học. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tham gia sâu vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, yêu cầu về AI, công nghệ thông tin và ngoại ngữ cũng đặt ra nhiệm vụ cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghề nghiệp đối với nhân sự tại các trường.

Bảo lưu phụ cấp với trợ giảng đến hết năm 2026

Bên cạnh quy định về tiêu chuẩn chuyên môn và chế độ làm việc, Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng làm rõ cơ chế bổ nhiệm, xếp lương và xử lý các trường hợp chuyển tiếp.

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1/1/2026, thông tư quy định được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng trước ngày thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới, các cơ sở giáo dục đại học vẫn được tiếp tục bố trí làm việc.

Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Các quy định chuyển tiếp nhằm tránh việc thay đổi nhân sự đột ngột do chưa đáp ứng ngay các tiêu chuẩn mới, đồng thời tạo điều kiện để các trường xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp nhân lực phù hợp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, việc tuyển dụng, trả lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có) được thực hiện theo quy chế của cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.