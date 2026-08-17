Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 17/8 tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1945/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ CAND và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ, hậu cần của Ngành Công an.

Ngày 17/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2288/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Đây là một dấu mốc lịch sử của Học viện, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo Bộ Công an, định hướng chiến lược về đầu tư phát triển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ then chốt, chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao mục tiêu và định hướng chiến lược đưa Học viện đến năm 2030 vào nhóm 5 trường hàng đầu về giảng dạy công nghệ tại Việt Nam, từng bước trở thành “bộ não kỹ thuật - công nghệ” của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, Học viện cũng đang có bước chuyển mạnh từ cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ sang cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ an ninh.

Mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn và bước phát triển đột phá hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, khoa học, công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Học viện phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn và bước phát triển đột phá hơn.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải xác định rõ tầm nhìn, vị thế và sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trong kỷ nguyên mới.

Theo đó cần tập trung phát triển gắn kết chặt chẽ đào tạo - nghiên cứu khoa học - ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, giải pháp hiện thực hoá bằng được mục tiêu đã xác định “phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế, hướng tới nhóm 1.500 đại học hàng đầu thế giới về giảng dạy công nghệ”.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tăng thực hành, thực nghiệm, mô phỏng và giải quyết các bài toán thực tiễn; đẩy mạnh đào tạo tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế.

Hình thành năng lực của người học không chỉ sử dụng, vận hành, hướng đến phải thiết kế, phát triển, làm chủ công nghệ. Đổi mới nghiên cứu khoa học từ các đề tài đơn lẻ sang chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu lớn, gắn với những vấn đề thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng công nghiệp an ninh, hướng tới ứng dụng, chuyển giao và hình thành sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Học viện tập trung phát triển các ngành, chương trình đào tạo và hướng nghiên cứu theo các công nghệ chiến lược của quốc gia trên cơ sở nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh.

Trong đó ưu tiên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kỹ thuật CAND, trinh sát kỹ thuật, an ninh mạng, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ chip bán dẫn. Nghiên cứu đưa vào giảng dạy một số ngành, lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới, như: Công nghệ sinh học, công nghệ tế bào, công nghệ gen, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, blockchain, robot và tự động hóa, công nghệ vũ trụ và các công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia.

“Lấy xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia giỏi làm khâu đột phá. Muốn làm chủ công nghệ trước hết phải có con người làm chủ công nghệ. Học viện cần có chiến lược đặc biệt, sớm hình thành đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành vừa có bản lĩnh chính trị, vừa giỏi chuyên môn, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế; đây là vấn đề then chốt quyết định sự phát triển của Học viện.

Bên cạnh phát huy nội lực tự đào tạo, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài lực lượng cho Học viện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia.

Trong đó ưu tiên quy hoạch, xây dựng tại Học viện phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ trong những lĩnh vực chiến lược như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và các công nghệ an ninh mới; đồng thời từng bước hình thành năng lực nghiên cứu công nghệ lõi; tạo thuận lợi thúc đẩy tăng cường liên kết giữa Học viện với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong nước, quốc tế.

Việt Cường (VOV)