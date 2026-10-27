Sau sáp nhập 20 trường thành 3, một phường ở Nha Trang đề xuất tổ chức lại

(VTC News) -

UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các trường mầm non, tiểu học, THCS sau sắp xếp, đồng thời đề xuất phương án tổ chức lại mạng lưới trường học công lập trên địa bàn.

Theo báo cáo, ngày 20/8/2026, UBND phường Nam Nha Trang ban hành các quyết định tổ chức lại 20 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường THCS, thành 3 trường theo từng cấp học. Việc sắp xếp giúp giảm 17 đầu mối, tương ứng 85% số trường trước đó.

Trường tiểu học Nam Nha Trang có 323 lớp.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Nam Nha Trang có 51 nhóm, lớp với 1.372 trẻ; Trường Tiểu học Nam Nha Trang có 232 lớp với 9.656 học sinh; Trường THCS Nam Nha Trang có 182 lớp với 8.207 học sinh. Tổng cộng, 3 trường quản lý 465 nhóm, lớp với 19.235 trẻ em, học sinh.

Tuy nhiên, theo UBND phường Nam Nha Trang, việc giảm số đầu mối không đồng nghĩa khối lượng công việc giảm tương ứng. Các trường vẫn phải quản lý số lượng lớn lớp học, học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và nghiệp vụ tài chính tại nhiều địa điểm phân tán.

Cụ thể, Trường Tiểu học Nam Nha Trang có trường chính và 7 phân hiệu, trong khi Trường THCS Nam Nha Trang có trường chính và 5 phân hiệu. Một số cơ sở cách nhau 5-7km, riêng một số điểm trường mầm non cách nhau khoảng 6-10km, gây khó khăn cho việc kiểm tra, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, Trường Tiểu học Nam Nha Trang hiện có 2 kế toán và 1 văn thư phục vụ 8 cơ sở với gần 10.000 học sinh. Trong khi đó, theo rà soát của Trường THCS Nam Nha Trang, đơn vị còn thiếu 28 giáo viên và 16 nhân viên hỗ trợ giáo dục so với nhu cầu.

UBND phường đánh giá, dù hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học cơ bản được duy trì, mô hình quản lý tập trung với quy mô lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải trong điều hành, kiểm soát tài chính, tài sản, bảo đảm an toàn trường học và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đối với bậc mầm non và tiểu học, việc tổ chức bán trú tại nhiều địa điểm cũng đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh, nhân lực phục vụ và an toàn học sinh. Khi các tình huống phát sinh đồng thời ở nhiều phân hiệu, việc kiểm tra, xử lý trực tiếp của ban giám hiệu có thể gặp khó khăn.

Từ thực tế trên, địa phương cho rằng những bất cập về quy mô quản trị, phạm vi địa lý và cơ cấu nhân sự mang tính cơ cấu, khó tự khắc phục chỉ bằng việc ổn định tổ chức sau sáp nhập. Nếu không có giải pháp phù hợp, chất lượng giáo dục giữa các phân hiệu có nguy cơ chênh lệch trong giai đoạn 2026-2030.

Về phương án tổ chức lại, UBND phường Nam Nha Trang đề xuất nghiên cứu tăng số trường từ 3 lên 7-8 trường. Trong đó, cấp mầm non dự kiến tổ chức thành 2 trường, cấp tiểu học thành 3 trường; cấp THCS thành 2 hoặc 3 trường.

Địa phương nhấn mạnh đây mới là định hướng để khảo sát, xây dựng đề án, chưa phải quyết định chia tách trường học. Việc tổ chức lại cần căn cứ điều kiện thực tế, lấy chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh làm trung tâm; đồng thời tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế xáo trộn địa điểm học tập.

UBND phường Nam Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn tiêu chí, điều kiện và trình tự tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn quản lý rộng.

Theo địa phương, việc nghiên cứu điều chỉnh quy mô trường học nhằm tăng cường năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả giám sát trực tiếp và bảo đảm chất lượng giáo dục lâu dài, không phải khôi phục cơ học toàn bộ 20 trường trước khi sắp xếp.