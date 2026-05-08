Vietnam Airlines công bố mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam – Sri Lanka.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka diễn ra tại Colombo ngày 8/5 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở đường bay thẳng kết nối TP.HCM và Colombo dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo đó, từ tháng 10/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Colombo bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM tới Colombo vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo tới TP.HCM vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Đường bay mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai quốc gia. Thông qua trung tâm trung chuyển TP.HCM, hành khách từ Sri Lanka có thể tiếp cận mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tới Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Australia và nhiều điểm đến khác.

Sri Lanka hiện là thị trường có dung lượng hành khách lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Năm 2025, lượng khách giữa hai nước đạt hơn 38.000 lượt, tăng 17,5% so với năm trước. Riêng quý 1 năm 2026, thị trường ghi nhận mức tăng hơn 136%.

Đường bay thẳng này được kỳ vọng tạo động lực mở rộng hợp tác thương mại, du lịch và giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hiện nay do chưa có đường bay thẳng, hành khách giữa Việt Nam và Sri Lanka phải nối chuyến qua các trung tâm trong khu vực, khiến thời gian di chuyển kéo dài.

Việc thiết lập đường bay thẳng Việt Nam - Sri Lanka không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm cho hành khách mà còn mở ra cơ hội kết nối sâu rộng hơn giữa Việt Nam và khu vực Nam Á.

Trong bối cảnh Sri Lanka ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của Nam Á, việc thiết lập đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi khách hai chiều.

Với lợi thế về thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và hệ thống nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn dòng khách từ Sri Lanka cũng như các quốc gia Nam Á đến khám phá và trải nghiệm.

