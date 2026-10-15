Tin xe 15/10: Toyota Innova Cross chốt lịch ra mắt gần Việt Nam

(VTC News) -

Toyota Innova Cross facelift ấn định thời điểm ra mắt

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV Toyota Innova Cross dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào tháng 11/2026 theo nguồn tin từ Cartoq. Hình ảnh xe chạy thử cho thấy phần đầu sở hữu lưới tản nhiệt vuông vức mang cảm hứng từ Hilux thế hệ mới, cản trước dạng tổ ong và cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh.

Toyota Innova Cross facelift hiện đang trong quá trình chạy thử tại Ấn Độ.

Khoang nội thất xe dự kiến nâng cấp màn hình giải trí trung tâm lớn hơn, giao diện đồng hồ kỹ thuật số mới, hệ thống camera 360 độ cải tiến cùng tùy chọn thông gió cho cả hàng ghế sau. Về vận hành, Innova Cross facelift tiếp tục duy trì động cơ xăng 2.0L công suất 173 mã lực, cùng hộp số CVT và phiên bản hybrid 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho ra 184 mã lực, đi cùng hộp số e-CVT.

Dodge Charger đưa động cơ V8 trở lại vào năm 2027

Theo Automotive News, một tài liệu nội bộ rò rỉ cho thấy thương hiệu Dodge đang lên kế hoạch đưa khối động cơ siêu nạp Hemi V8 trở lại trên dòng xe cơ bắp Charger SRT Hellcat vào cuối năm 2027. Xe dự kiến trang bị động cơ V8 6.2L siêu nạp với sản lượng mục tiêu khoảng 12.000 chiếc mỗi năm.

Khối động cơ Hemi V8 dự kiến sẽ có màn tái xuất sau khi Dodge không thành công với các phiên bản xe thuần điện và máy 6 xi-lanh.

Động thái này xuất phát từ việc doanh số các phiên bản thuần điện Charger Daytona và bản máy xăng 6 xi-lanh Hurricane sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao. Trước làn sóng mong đợi từ cộng đồng người dùng xe cơ bắp Mỹ, tập đoàn Stellantis đã mở đường cho sự tái xuất của cấu hình động cơ 8 xi-lanh sau thời gian định hướng chuyển dịch hoàn toàn sang xe điện và động cơ cỡ nhỏ.

Audi thử nghiệm xe wagon chạy điện hiệu năng cao

Nguyên mẫu wagon thuần điện hiệu năng cao của Audi vừa bị bắt gặp chạy thử nghiệm tại đường đua Nürburgring, Đức. Mẫu xe mới được phát triển trên nền tảng S6 Avant e-tron nhưng sở hữu gói trang bị khí động học thể thao hơn với cản trước khoét rộng, bộ chia gió nổi bật, ốp hông sắc nét và bộ khuếch tán gió cỡ lớn phía sau.

Nguyên mẫu wagon thuần điện hiệu năng cao của Audi được bắt gặp chạy thử nghiệm tại đường đua Nürburgring, Đức.

Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ mang tên gọi S6 Avant e-tron Performance thay vì tên RS6 thuần điện vốn từng bị hoãn trước đó. Bản S6 Avant e-tron tiêu chuẩn hiện đạt công suất 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây và dùng pin 100 kWh cho tầm vận hành 640 km theo chuẩn WLTP. Mẫu wagon mới dự kiến sẽ có công suất mạnh mẽ hơn để cạnh tranh với Porsche Taycan Sport Turismo và BMW i5 M60 xDrive.