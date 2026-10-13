Tin xe 13/10: Huyền thoại xe nhỏ của Smart trở lại, Hyundai và BYD ra mắt xe mới

(VTC News) -

Smart hồi sinh huyền thoại dòng xe nhỏ 2 chỗ với Smart #2

Smart, thương hiệu liên doanh giữa Mercedes-Benz và Geely, vừa chính thức trình làng mẫu xe điện 2 chỗ ngồi Smart #2 tại Triển lãm ô tô Paris, đánh dấu sự kế thừa của dòng xe đô thị ForTwo.

Smart #2 kế thừa tinh thần xe nhỏ 2 chỗ của Smart Fortwo trước đây.

Phiên bản đặc biệt Couture Edition được công bố với mức giá 112.999 NDT (quy đổi ~437 triệu VNĐ) tại thị trường Trung Quốc, giới hạn sản xuất 999 chiếc cho khu vực này và 999 chiếc phân bổ cho châu Âu.

Không gian nội thất của Smart #2.

Mẫu xe đô thị sử dụng bộ pin LFP dung lượng 35,8 kWh, cung cấp tầm hoạt động 410 km theo chuẩn CLTC tại Trung Quốc và 290 km theo chuẩn WLTP tại thị trường châu Âu. Với hệ thống sạc nhanh DC 65 kW, xe có thể nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin trong thời gian 20 phút.

BYD ra mắt ATTO 8 trang bị công nghệ sạc siêu nhanh

Cũng tại sự kiện ở Paris, BYD đã vén màn mẫu SUV đầu bảng ATTO 8 với thiết kế 7 chỗ ngồi có chiều dài lên tới 5.040 mm. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này là công nghệ sạc nhanh FLASH Charging kết hợp cùng bộ pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 115 kWh. Hệ thống này cho phép người dùng sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt mức 97% chỉ sau 9 phút cắm sạc.

BYD ATTO 8 được trang bị công nghệ sạc nhanh FLASH Charging cho phép xe sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút.

ATTO 8 cung cấp hai tùy chọn cấu hình, trong đó bản mô-tơ đơn dẫn động cầu sau đạt công suất 462 mã lực cùng tầm hoạt động 651 km, còn bản dẫn động bốn bánh sở hữu sức mạnh 775 mã lực. Xe dự kiến được phân phối tại châu Âu vào quý I năm 2027.

Hyundai giới thiệu SUV cỡ nhỏ BAYON thế hệ mới

Thương hiệu xe Hàn Quốc Hyundai vừa giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ BAYON hoàn toàn mới với thiết kế góc cạnh. Không gian nội thất xe được trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch, chìa khóa kỹ thuật số thông minh Hyundai Digital Key 2 và hệ thống âm thanh 8 loa Bose.

Hyundai BAYON là mẫu SUV cỡ nhỏ mới của hãng xe Hàn Quốc.

BAYON sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L T-GDI. Hãng cho biết sẽ bổ sung thêm phiên bản hybrid vào dải sản phẩm, sử dụng động cơ 1.6L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 138 mã lực cùng hệ thống phanh tái sinh năng lượng thích ứng điều khiển qua lẫy chuyển số.

Bản N Line sở hữu các chi tiết ngoại thất và nội thất mang phong cách thể thao hơn.