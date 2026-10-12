Tin xe 12/10: Geely lên kế hoạch bán xe tại Canada

(VTC News) -

Geely Auto sẽ gia nhập thị trường Canada vào năm 2027

Công ty hiện đang trong quá trình xây dựng mạng lưới bán lẻ và dịch vụ hậu mãi tại khu vực này.

Geely Auto sẽ gia nhập thị trường Canada kể từ năm 2027.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Canada vừa áp dụng hạn ngạch 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm được hưởng mức thuế ưu đãi 6,1% mà không bị áp thêm khoản thuế bổ sung 100% như các mẫu xe khác. Hạn ngạch này dự kiến sẽ tăng dần lên mức 70.000 xe mỗi năm trong tương lai.

Geely nhiều khả năng sẽ mang đến thị trường Bắc Mỹ những dòng sản phẩm đạt doanh số cao như Geely EX2 và EX5 để tận dụng lợi thế cạnh tranh trong phân khúc giá phổ thông.

BMW iX3 M60 xDrive ra mắt với sức mạnh 612 mã lực

Thương hiệu BMW vừa bổ sung vào dải sản phẩm xe điện iX3 phiên bản hiệu năng cao M60 xDrive, dự kiến mở nhận đặt hàng từ cuối tháng 1/2027. Mẫu xe hiệu suất cao thuộc dải sản phẩm Neue Klasse được trang bị công nghệ eDrive thế hệ thứ 6 với hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 875 Nm.

BMW iX3 được bổ sung thêm phiên bản hiệu suất cao.

Cấu hình động cơ của iX3 giúp chiếc SUV này bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Khối pin NMC dung lượng 108,7 kWh mang lại tầm hoạt động lên tới 754 km theo chuẩn WLTP. Đặc biệt, xe hỗ trợ hệ thống sạc siêu nhanh DC 400 kW, cho phép nạp thêm 340 km quãng đường di chuyển chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Nissan NX7 PHEV chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc

Mẫu SUV lai sạc điện Nissan NX7 vừa bị bắt gặp trên đường phố Trung Quốc và dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong quý IV năm 2026. Đây là mẫu xe thứ tư thuộc dòng sản phẩm năng lượng mới N-series của liên doanh Dongfeng Nissan, đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ thị trường nội địa cũng như chiến lược xuất khẩu toàn cầu của hãng.

Nissan tiếp tục mở rộng dải sản phẩm của mình với các sản phẩm được phát triển bởi liên doanh Trung Quốc.

Thiết kế ngoại thất của NX7 mang phong cách thể thao, nổi bật với cụm đèn pha chia tầng và tay nắm cửa dạng bán ẩn. Xe được cấu hình 5 chỗ ngồi, sử dụng khối pin LFP dung lượng 40,95 kWh do liên doanh CATL-FAW cung cấp, mang lại tầm hoạt động thuần điện đạt mức 220 đến 225 km tùy theo từng phiên bản.