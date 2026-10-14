Green SM khai trương dịch vụ taxi thuần điện tại Mỹ

(VTC News) -

Green SM mang đến giải pháp di chuyển hiện đại, an toàn, dịch vụ được vận hành chuyên nghiệp với mức giá tốt, góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại hàng ngày của người dân.

Việc hiện diện tại Los Angeles đưa Green SM đến một trong những thị trường năng động và có yêu cầu cao nhất thế giới. Đây cũng là bước tiến tiếp theo trong hành trình quốc tế hóa của thương hiệu Việt sau quá trình mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại nhiều thị trường ở châu Á và châu Âu.

Từ ngày 13/10 (giờ địa phương), khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của Green SM tại Los Angeles bằng cách đặt xe qua ứng dụng Green SM, liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp vẫy xe trên đường. Với mạng lưới hoạt động ngày càng mở rộng, Green SM sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dân, từ đi lại hằng ngày, các hành trình dài đến đưa đón sân bay.

Từ ngày 13/10 (giờ địa phương), khách hàng đã có thể sử dụng dịch vụ của Green SM thông qua ứng dụng, liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp vẫy xe trên đường.

Green SM hướng tới trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng với nền tảng 5 Xanh “tốt”: Xe tốt, Giá tốt, Tài xế tốt, Chất lượng tốt và Môi trường tốt.

Tại Los Angeles, Green SM sử dụng 100% dàn xe thuần điện của VinFast với các mẫu VinFast VF 8 rộng rãi, êm ái và hiện đại; đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, lịch sự, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng; thông tin cước phí và ưu đãi minh bạch; cùng chất lượng dịch vụ chu đáo, an tâm, mang đến cho khách hàng những chuyến xe không chỉ xanh mà còn thoải mái, đáng tin cậy.

Nhân dịp ra mắt, khách hàng mới đăng ký Green SM sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% giá cước, tối đa 12 USD mỗi chuyến, cho 5 chuyến đi đầu tiên. Bên cạnh đó, khách hàng được miễn phí đăng ký gói hội viên Green Pass, nhận 10 mã giảm giá mỗi tháng, mỗi mã giảm 30% giá cước, tối đa 10 USD.

Bà Hoàng Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Green SM tại Mỹ phát biểu tại sự kiện khai trương.

Bà Hoàng Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Green SM tại Mỹ, chia sẻ: “Mỹ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Green SM. Chúng tôi không chỉ mở rộng thị trường mà mong muốn từng bước xây dựng niềm tin với khách hàng, tài xế và cộng đồng địa phương thông qua từng hành trình.

Kinh nghiệm tại các thị trường quốc tế cho chúng tôi thấy rằng tương lai của giao thông điện hóa không chỉ được quyết định bởi dàn xe thuần điện, mà còn nằm ở chất lượng dịch vụ, đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản, đáng tin cậy và sự tận tâm trong từng trải nghiệm của khách hàng”.

Sau khi đi vào vận hành, Green SM sẽ từng bước xây dựng đội ngũ và kiện toàn năng lực vận hành tại địa phương, đồng thời tuyển dụng và đào tạo tài xế bản địa. Qua đó, Green SM không chỉ tạo thêm cơ hội việc làm mà còn trực tiếp đóng góp vào quá chuyển đổi sang giao thông xanh tại Los Angeles và toàn khu vực.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch và Hà Lan.

Đội ngũ tài xế của Green SM chuyên nghiệp, lịch sự, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng.

Trong hành trình phát triển toàn cầu, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi, với tổng quãng đường gần 6 tỷ km, qua đó góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương lượng carbon được hấp thụ bởi khoảng 36 triệu cây xanh.

Sự hiện diện của Green SM tại Mỹ kết hợp thế mạnh về xe thuần điện của VinFast với kinh nghiệm vận hành của Green SM, mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn di chuyển êm ái, tiện nghi và không phát thải.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của hãng gọi xe thuần điện đến từ Việt Nam. Từ Los Angeles, Green SM sẽ tiếp tục đầu tư vào đội xe, công nghệ, đội ngũ tài xế và chất lượng dịch vụ, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm để phát triển bền vững tại Mỹ và các thị trường quốc tế.