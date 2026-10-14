10 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường 9 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), ba hãng xe là Toyota, Ford và Mitsubishi đều chiếm hầu hết các vị trí trong top xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất 3 quý đầu năm 2026. Thương hiệu còn lại “chen chân” vào top 10 mẫu xe là Mazda với mẫu CX-5.

Đáng chú ý, Mitsubishi lần đầu có tới 3 đại diện trong danh sách gồm Xpander, Xforce và Destinator. Trong đó, mẫu SUV 7 chỗ Destinator mới gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 12/2025, cũng đạt 7.449 chiếc sau 9 tháng đầu năm 2026, cho thấy sức cạnh tranh đáng kể của những sản phẩm mới.

Trong khi đó, Toyota không chỉ có Yaris Cross dẫn đầu nhóm xe xăng dầu mà còn ghi nhận sức tiêu thụ tích cực ở nhóm MPV với Innova Cross và Veloz Cross. Ford tiếp tục duy trì thế mạnh ở phân khúc SUV cỡ trung và bán tải với hai mẫu xe chủ lực Everest và Ranger.

Dưới đây là danh sách chi tiết top 10 mẫu xe bán chạy:

1. Toyota Yaris Cross: 12.646 chiếc

Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường sau 9 tháng đầu năm với 12.646 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025 (9.655 chiếc), vượt Mitsubishi Xpander và Ford Ranger để vươn lên vị trí số 1.

Yaris Cross được đưa về Việt Nam từ tháng 9/2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có hai phiên bản gồm V sử dụng động cơ xăng, giá 650 triệu đồng và HEV sử dụng hệ truyền động hybrid, giá từ 728 triệu đồng theo bảng giá Toyota Việt Nam.

Bản xăng sử dụng động cơ 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm. Bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị. Sự hiện diện của cả hai lựa chọn giúp Yaris Cross tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn trong phân khúc SUV cỡ B.

2. Mazda CX-5: 11.893 chiếc

Mazda CX-5 đạt doanh số 11.893 chiếc trong 9 tháng đầu năm, tăng nhẹ 5,2% so với mức 11.306 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe gầm cao cỡ C tiếp tục duy trì sức hút nhờ giá bán cạnh tranh, thiết kế quen thuộc và danh mục phiên bản đa dạng.

Tại Việt Nam, CX-5 được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L hoặc 2.5L tùy phiên bản, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong đó, bản 2.0L là lựa chọn phổ biến nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong giai đoạn giữa năm, Mazda CX-5 thường xuyên được giảm giá sâu nhằm đẩy hàng đón phiên bản nâng cấp mới dự kiến ra mắt trong tháng 11.

Dù phải cạnh tranh với nhiều mẫu SUV cỡ C khác trong phân khúc chật chội hàng đầu thị trường, Mazda CX-5 vẫn giữ được vị thế số 1 nhờ sự cân bằng giữa ngoại hình, chi phí sở hữu, trang bị và khả năng vận hành.

3. Mitsubishi Xpander: 10.496 chiếc

Mitsubishi Xpander đạt doanh số 10.496 chiếc sau 9 tháng, giảm 15,6% so với mức 12.438 chiếc cùng kỳ năm 2025. Dù sụt giảm, mẫu MPV này vẫn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường và tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam.

Xpander được phân phối với các phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp tùy phiên bản. Xe có cấu hình 7 chỗ, hướng đến khách hàng gia đình và người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các mẫu xe điện cùng phân khúc, trong khi thị hiếu người dùng có xu hướng dịch chuyển sang SUV gầm cao, là những yếu tố khiến Xpander không còn duy trì mức doanh số như cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lượng bán hơn 10.000 chiếc vẫn cho thấy sức tiêu thụ đáng kể của mẫu xe này.

4. Ford Ranger: 9.835 chiếc

Ford Ranger xếp thứ tư với doanh số 9.835 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 21,8% so với mức 12.577 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Ranger vẫn là một trong những mẫu bán tải có lượng tiêu thụ lớn nhất thị trường Việt Nam.

Ranger được phân phối với nhiều cấu hình động cơ diesel 2.0L và 3.0L, tùy phiên bản. Riêng Ranger Raptor có thêm lựa chọn động cơ xăng V6 3.0L tăng áp kép. Các phiên bản sử dụng hộp số sàn hoặc tự động, hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu tùy cấu hình.

Sự đa dạng về phiên bản giúp Ranger phục vụ cả nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình lẫn công việc. Tuy nhiên, mức giảm hơn 20% sau 9 tháng cho thấy sức mua của mẫu bán tải này đang chịu áp lực so với cùng kỳ năm trước.

5. Mitsubishi Xforce: 9.456 chiếc

Mitsubishi Xforce đạt doanh số 9.456 chiếc trong 9 tháng đầu năm, tăng 17,7% so với mức 8.034 chiếc cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những điểm sáng của Mitsubishi khi mẫu SUV cỡ B tiếp tục tăng trưởng sau giai đoạn đầu gia nhập thị trường.

Xforce được Mitsubishi Motor Vietnam giới thiệu từ năm 2024 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia, sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Mitsubishi Xforce cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta và KIA Seltos. Mức tăng trưởng gần 18% cho thấy mẫu xe này vẫn duy trì sức hút trong phân khúc có mức độ cạnh tranh cao.

6. Ford Territory: 9.019 chiếc

Ford Territory đạt doanh số 9.019 chiếc sau 9 tháng, tăng 10,6% so với mức 8.156 chiếc cùng kỳ năm trước. Mẫu SUV cỡ C này tiếp tục là một trong những sản phẩm quan trọng của Ford bên cạnh Ranger và Everest.

Territory sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp. Xe có cấu hình 5 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu SUV rộng rãi, trang bị tiện nghi và phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Việc doanh số tăng hơn 10% cho thấy Territory vẫn có sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi Mazda CX-5 và nhiều mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc đang chiếm thị phần đáng kể.

7. Toyota Innova Cross: 8.959 chiếc

Với 8.959 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của Toyota Innova Cross đã tăng tới 65,6% so với mức 5.410 chiếc cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong danh sách này.

Innova Cross được phân phối tại Việt Nam với các phiên bản động cơ xăng 2.0L và hybrid 2.0L. Bản xăng có cấu hình 8 chỗ, trong khi bản hybrid có cấu hình 7 chỗ. Giá niêm yết tham khảo từ 730-960 triệu đồng.

Việc cung cấp cả lựa chọn động cơ xăng truyền thống và hybrid giúp Innova Cross tiếp cận nhóm khách hàng gia đình cũng như người dùng cần một mẫu xe đa dụng rộng rãi. Mức tăng trưởng gần 66% cho thấy sức mua của mẫu MPV này đã cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.

8. Ford Everest: 8.716 chiếc

Ford Everest đạt doanh số 8.716 chiếc sau 9 tháng, tăng 4,4% so với mức 8.345 chiếc cùng kỳ năm 2025. Mẫu SUV cỡ D tiếp tục duy trì sức tiêu thụ ổn định trong nhóm xe gầm cao 7 chỗ.

Ford Everest hiện có các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.0L, cùng lựa chọn động cơ xăng 2.3L EcoBoost trên phiên bản Platinum. Tùy phiên bản, xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Với không gian 7 chỗ, khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình và danh mục phiên bản đa dạng, mẫu D-SUV Everest hướng đến nhóm khách hàng gia đình có nhu cầu đi đường dài hoặc thường xuyên di chuyển ngoài đô thị.

9. Mitsubishi Destinator: 7.449 chiếc

Mitsubishi Destinator là mẫu xe gây chú ý nhất trong danh sách này khi chỉ vừa ra mắt thị trường vào tháng 12/2025 đã liên tục nằm trong top xe bán chạy. Sau 9 tháng đầu năm 2026, Destinator đạt doanh số 7.449 chiếc. Đồng thời đây cũng là mẫu xe mới hiếm hoi cán đích mốc 10.000 chiếc bán ra sớm nhất với thời gian chỉ trong 10 tháng.

Destinator là mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu từ Indonesia, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L MIVEC, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết lần lượt 780 triệu đồng và 855 triệu đồng.

Sự xuất hiện của Destinator bổ sung lựa chọn SUV 7 chỗ trong dải sản phẩm Mitsubishi, nằm giữa nhóm SUV cỡ nhỏ và những mẫu xe lớn hơn. Việc đạt hơn 7.400 chiếc trong 9 tháng đầu năm cho thấy mẫu xe mới này nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên thị trường.

10. Toyota Veloz Cross: 7.152 chiếc

Nằm ở vị trí cuối cùng trong top 10 là Toyota Veloz Cross với doanh số 7.152 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 32,2% so với mức 5.408 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Mẫu MPV 7 chỗ này tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý của Toyota ở nhóm xe gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Veloz Cross đang được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có hai phiên bản CVT và CVT Top, giá niêm yết tham khảo từ 638 triệu đồng.

Mức tăng trưởng hơn 32% cho thấy sức mua của Veloz Cross đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV phổ thông, nơi giá bán, không gian sử dụng và chi phí vận hành là những yếu tố quan trọng đối với người mua.