Tin xe 14/10: Mazda thử nghiệm xe điện mới, Kia Sportage 2027 tiếp tục lộ diện

(VTC News) -

Xe điện của Mazda dùng chung khung gầm CX-90

Bản chạy thử của mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới của Mazda vừa bị bắt gặp tại châu Âu với nhiều nét tương đồng SUV cỡ lớn CX-90 nhưng đã được cắt ngắn chiều dài cơ sở, thu hẹp vệt bánh và rút ngắn phần đuôi. Khác với các dòng xe điện 6e hay CX-6e hợp tác cùng đối tác Changan tại Trung Quốc, mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm thuần điện do chính Mazda tự nghiên cứu.

Nguyên mẫu xe điện của Mazda có nhiều nét tương đồng với mẫu SUV cỡ lớn CX-90.

Kích thước của nguyên mẫu cho thấy phiên bản thương mại sẽ định vị ở phân khúc tương đương CX-5 hoặc CX-50, cạnh tranh cùng Tesla Model Y hay Volkswagen ID. Tiguan.

Mẫu xe dự kiến trang bị pin lithium-ion thế hệ mới và pin thể rắn sản xuất tại Nhật Bản với các cell pin hình trụ do Panasonic cung ứng.

Sau nhiều đợt điều chỉnh kế hoạch, mẫu xe điện mới của Mazda được dự đoán có thể lùi lịch ra mắt tới giai đoạn 2027-2029.

Kia Sportage thế hệ thứ 6 lộ diện thiết kế mới và động cơ hybrid

Nguyên mẫu Kia Sportage thế hệ mới (mã hiệu NQ6) vừa xuất hiện trên đường chạy thử tại Tây Ban Nha, để lộ phong cách thiết kế hình hộp và vuông vức chịu ảnh hưởng từ các dòng xe điện EV3 và EV5. Chiều dài cơ sở của xe tăng lên khoảng 2.790 mm (dài hơn đời trước 35-40 mm), giúp mở rộng không gian khoang hành khách và khoang hành lý. Thiết kế ngoại thất sử dụng cụm đèn pha đặt dọc và vành hợp kim 20 inch.

Kia Sportage thế hệ mới tiếp tục lộ diện trên đường chạy thử.

Bên trong cabin, Sportage NQ6 dự kiến trang bị màn hình thông tin giải trí Pleos Connect kích thước 17 inch.

Về hệ truyền động, mẫu crossover mới sẽ loại bỏ dần các tùy chọn máy xăng và dầu truyền thống tại các thị trường trọng điểm để chuyển hẳn sang dải động cơ hybrid, bao gồm Mild Hybrid (MHEV), Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Trong đó, bản PHEV hướng tới tầm vận hành thuần điện lên tới 100 km.

Xe dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2027.

Bản dựng phác họa thiết kế của Sportage thế hệ mới dựa trên hình ảnh chạy thử nghiệm.

Denza Z9 GT mang hệ thống tự lái God’s Eye của BYD tới châu Âu

Tại Triển lãm ô tô Paris 2026, BYD xác nhận mẫu xe shooting brake Denza Z9 GT sẽ là sản phẩm đầu tiên của tập đoàn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tự động đô thị God’s Eye CNOA tại thị trường châu Âu vào năm 2027. Công nghệ tự hành cấp độ 2 này cho phép xe tự điều hướng giữa các địa điểm trong đô thị dưới sự giám sát liên tục của người lái.

God’s Eye của BYD dự kiến cạnh tranh với các công nghệ tương tự của Xpeng và Tesla.

Tại Trung Quốc, hệ thống God’s Eye 5.0 trên Z9 GT vận hành nhờ vi xử lý Xuanji A3 tiến trình 4 nm đạt sức mạnh tính toán khoảng 700 TOPS, kết hợp cùng cảm biến LiDAR, radar sóng milimet, cảm biến siêu âm và hệ thống camera ngoài xe. Việc triển khai tính năng này giúp BYD cạnh tranh trực tiếp với hệ thống NGP của Xpeng và FSD của Tesla tại thị trường xe điện châu Âu trong thời gian tới.