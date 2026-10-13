Gia đình chọn xe điện VinFast: Ưng chỗ ngồi, hài lòng cả tiền sử dụng

(VTC News) -

Đủ lựa chọn cho mọi hành trình

Một chiếc ô tô gia đình thường đảm nhiệm nhiều công việc trong ngày: đưa trẻ tới trường, chở bố mẹ đi làm, ghé siêu thị hoặc đón ông bà. Cuối tuần, phương tiện ấy lại phục vụ những chuyến về quê, du lịch với đông người và nhiều hành lý hơn.

Nhu cầu ấy khiến mỗi gia đình có những ưu tiên riêng khi chọn xe. Nhà ít người thường chuộng sự gọn gàng, dễ đi phố; gia đình nhiều thế hệ cần thêm chỗ ngồi, còn những người hay đi xa chú trọng không gian hành lý và sự thoải mái suốt chuyến đi.

Dải sản phẩm VinFast tạo thêm lựa chọn cho từng hoàn cảnh. Với gia đình ít thành viên, các mẫu SUV năm chỗ như VF 6 có kích thước vừa phải, phù hợp lịch đi làm, đưa đón con và mua sắm trong thành phố. Những trang bị hỗ trợ quan sát, đỗ xe và hỗ trợ lái, tùy phiên bản, cũng giúp việc sử dụng hàng ngày thuận tiện hơn.

Với gia đình trẻ chủ yếu đi lại trong đô thị, sự gọn gàng có giá trị rõ rệt. Các mẫu xe nhỏ như VF 3, VF 5 có thể được cân nhắc theo số thành viên và nhu cầu chở đồ. Kích thước vừa phải thuận tiện hơn khi xoay xở trong phố, tìm chỗ đỗ hoặc đưa đón con vào giờ cao điểm.

Khi cần thêm không gian và tiện nghi, người mua có thể xem xét các mẫu SUV như VF 6, VF 7 hoặc VF 8. Những gia đình thường xuyên đi đông người có thêm lựa chọn ở nhóm xe ba hàng ghế như VF 9 và VF MPV 7. Mỗi dòng xe mở ra một phương án cân đối giữa chỗ ngồi, trang bị và ngân sách.

Xe gọn vẫn nhiều công nghệ, xe lớn thêm tiện nghi

Khi cả nhà cùng di chuyển, sự khác biệt giữa các chiếc xe dần thể hiện qua độ êm, sự thoải mái ở từng vị trí và mức độ hỗ trợ dành cho người lái. VinFast tạo sức hút bằng những trang bị vượt tầm, đưa trải nghiệm cao cấp đến gần hơn với nhiều nhóm gia đình.

Đơn cử, ngay ở nhóm SUV cỡ B, VF 6 đã có hệ thống treo sau đa điểm. Trang bị xịn hiếm thấy ở phân khúc B này giúp kiểm soát dao động, tăng độ ổn định và mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi xe đi qua mặt đường không bằng phẳng.

Công nghệ an toàn cũng là điểm nhấn. Dù chỉ là xe hạng B nhưng VF 6 có loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao “khủng”, từ kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù tới cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp trước và sau...

Ở nhóm xe cỡ lớn, VF 9 Plus với tùy chọn sáu chỗ dành nhiều tiện nghi cho hành khách phía sau. Hai ghế cơ trưởng độc lập ở hàng hai có chỉnh điện tám hướng, thông gió, sưởi và massage. Ông bà có thể chọn tư thế nghỉ ngơi phù hợp, trong khi các thành viên khác cũng có thêm không gian riêng trên những chặng đường dài. Đây là những trang bị vốn chỉ có những mẫu xe có giá gấp vài lần.

Sự thoải mái khi đi xe còn cần đi cùng khả năng duy trì phương tiện với chi phí hợp lý. Với gia đình sử dụng ô tô mỗi ngày, tiền năng lượng và bảo dưỡng là những khoản ảnh hưởng thường xuyên tới ngân sách sinh hoạt.

Quyền lợi sạc miễn phí tại V-Green tới hết 10/2/2029 (tối đa 10 lượt sạc) giúp các chủ xe giảm đáng kể khoản chi nạp năng lượng. Những chuyến đưa đón con, đi làm hay về quê nhờ đó bớt áp lực về chi phí, để gia đình dành ngân sách cho các nhu cầu khác. Việc bảo dưỡng cũng tiết kiệm hơn do ô tô điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi.

Một chiếc xe phù hợp với gia đình cần đủ chỗ cho người thân, đủ tiện nghi để đi xa thoải mái và có chi phí sử dụng vừa sức. Dải ô tô điện VinFast đáp ứng những ưu tiên ấy bằng nhiều lựa chọn, giúp mỗi nhà tìm được phương tiện “vừa nhu cầu, nhẹ tiền nuôi” để gắn bó lâu dài.