Chủ xe nói gì về công nghệ an toàn trên VF 8 thế hệ mới?

(VTC News) -

Công nghệ hỗ trợ “quan sát rộng, xử lý sớm”

Sau khi nhận VF 8 thế hệ mới, anh Nguyễn Đức Minh (Hà Nội) dành thời gian làm quen với các công nghệ hỗ trợ lái trên những tuyến đường thường xuyên di chuyển. Theo anh, giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở số lượng tính năng mà ở khả năng cung cấp thêm thông tin đúng lúc.

Trong thành phố, cảnh báo điểm mù giúp anh nhận biết phương tiện nằm ngoài vùng quan sát trực tiếp của gương chiếu hậu. Khi cần chuyển làn giữa dòng xe đông, tín hiệu cảnh báo nhắc anh kiểm tra lại khu vực bên cạnh trước khi thực hiện thao tác.

“Xe máy trong phố thường đi sát hai bên nên có thêm cảnh báo điểm mù giúp tôi chủ động hơn. Tôi vẫn quan sát gương như bình thường, nhưng hệ thống bổ sung thêm thông tin ở những vị trí khó nhìn”, anh Minh chia sẻ.

Khi đi trên cao tốc, anh sử dụng kiểm soát hành trình thích ứng để duy trì tốc độ và khoảng cách với phương tiện phía trước. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường tiếp tục bổ sung cảnh báo và điều chỉnh khi xe có xu hướng lệch khỏi làn đang di chuyển.

Sự phối hợp giữa các tính năng giúp người lái giảm bớt một phần thao tác lặp lại trên những chặng đường dài. “Những chuyến đi dài nhờ đó bớt căng thẳng hơn”, anh nói.

Các cảnh báo được hiển thị trên màn hình phía sau vô lăng, nằm trong vùng quan sát trực diện của người lái. Cách bố trí này giúp anh Minh nhanh chóng nhận biết thông tin mà không phải chuyển hướng nhìn quá nhiều khi xe đang di chuyển.

Phía sau trải nghiệm đó là kiến trúc điện - điện tử mới và máy tính trung tâm CVC. Nền tảng xử lý tập trung giúp các hệ thống tiếp nhận dữ liệu và phối hợp liền mạch, qua đó đưa ra cảnh báo hoặc hỗ trợ phù hợp với tình huống.

Vượt “ổ gà” êm ái, đi xa thêm dễ chịu

Với anh Minh, cảm giác an toàn không chỉ đến từ những cảnh báo xuất hiện trước mắt người lái. Khả năng duy trì sự ổn định khi xe chuyển hướng hoặc đi qua mặt đường xấu cũng ảnh hưởng trực tiếp tới sự tự tin sau vô lăng.

VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết và giảm chấn FSD tại cả hai cầu. Sự phối hợp này giúp thân xe giữ được trạng thái ổn định, đồng thời nâng cao sự dễ chịu trong cabin khi phương tiện đi qua đoạn đường nhiều “ổ gà”.

Sau những chuyến đi đầu tiên cùng gia đình, anh Minh nhận thấy người ngồi phía sau ít bị chao người hơn khi xe đi qua mối nối hoặc gờ giảm tốc. Độ ổn định này đặc biệt có ý nghĩa khi gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường xuyên đồng hành.

“Vợ và con tôi chủ yếu ngồi phía sau nên độ êm là điều cả nhà dễ cảm nhận nhất. Xe đi qua đoạn đường không bằng phẳng vẫn giữ cabin ổn định, mọi người ngồi lâu cũng đỡ mệt hơn”, anh Minh cho biết.

Khả năng vận hành ổn định được bổ sung bởi hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Các công nghệ này giúp người lái duy trì khả năng kiểm soát khi phanh hoặc khi độ bám giữa bánh xe và mặt đường thay đổi.

VF 8 thế hệ mới đồng thời được phát triển hướng tới tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Tiêu chuẩn này bao quát cả kết cấu bảo vệ, khả năng kiểm soát phương tiện và những công nghệ hỗ trợ người lái, mang tới sự yên tâm cho các chủ xe.

Sự phối hợp giữa ADAS, các hệ thống kiểm soát vận hành và giảm chấn FSD giúp VF 8 thế hệ mới vừa hỗ trợ người lái xử lý tình huống chủ động hơn, vừa duy trì sự ổn định và dễ chịu cho hành khách.