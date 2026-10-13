Volkswagen rục rịch đưa Tiguan và Tayron thế hệ mới về Việt Nam

(VTC News) -

Volkswagen Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng hai mẫu SUV Tiguan và Tayron thế hệ mới tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Xe dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 11/2026, với giá khởi điểm 1,339 tỷ đồng.

Hai mẫu SUV được phát triển và sản xuất tại Wolfsburg, Đức. Trong đó Tiguan thuộc phân khúc SUV 5 chỗ, còn Tayron có cấu hình 7 chỗ. Cả hai đều được giới thiệu tại Việt Nam với các phiên bản cao cấp nhất của dòng xe tương ứng.

Theo kế hoạch, Volkswagen Tiguan mới có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ 1.4 TSI. Giá dự kiến lần lượt là 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

Trong khi đó, Volkswagen Tayron có giá dự kiến 1,639 tỷ đồng cho phiên bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI. Bản R-Line được trang bị động cơ 2.0 TSI, giá dự kiến 1,939 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về trang bị, cấu hình và giá bán của các phiên bản sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới.

Tiguan bước sang thế hệ thứ ba

Volkswagen Tiguan thế hệ mới là phiên bản thứ ba của dòng SUV 5 chỗ này. Xe được thay đổi về thiết kế, nội thất và công nghệ, trong khi vẫn duy trì những đường nét nhận diện đặc trưng của dòng Tiguan.

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro với giảm chấn hai van. Công nghệ này được thiết kế nhằm cân bằng giữa độ êm ái khi di chuyển hằng ngày và khả năng vận hành linh hoạt.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp về chất liệu và mức độ hoàn thiện. Các trang bị được giới thiệu gồm ghế ergoActive tích hợp chức năng massage và hệ thống đèn LED Plus.

Tiguan là một trong những dòng xe chủ lực của Volkswagen trên thị trường toàn cầu. Theo thông tin từ hãng, doanh số cộng dồn của mẫu SUV này đã vượt 8 triệu xe.

Tayron hướng đến nhóm khách hàng cần SUV 7 chỗ

Volkswagen Tayron được định vị phía trên Tiguan, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian rộng hơn và khả năng bố trí chỗ ngồi linh hoạt.

Mẫu SUV này sử dụng nền tảng mô-đun MQB evo thế hệ mới, đồng thời kế thừa một số công nghệ từng được phát triển cho dòng Touareg.

Các trang bị đáng chú ý trên Tayron gồm hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và ghế tích hợp chức năng massage khí nén 10 điểm.

Khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý của xe có dung tích tối đa 885 lít. Tayron cũng có hệ số cản không khí 0,28, cùng các chi tiết nội thất như ốp gỗ thật.

Tại Việt Nam, việc bổ sung Tayron cùng Tiguan thế hệ mới mở rộng danh mục SUV của Volkswagen ở nhóm xe có giá dự kiến từ hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, Tiguan hướng đến nhu cầu sử dụng 5 chỗ, còn Tayron cung cấp thêm lựa chọn 7 chỗ cho khách hàng cần không gian lớn hơn.

Cả hai mẫu xe hiện đã được hệ thống đại lý Volkswagen Việt Nam nhận đặt hàng. Thời gian giao xe dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 11/2026.