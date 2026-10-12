Honda City 2026: Lột xác ngoại thất, giá từ 539 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 12/10, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu Honda City bản nâng cấp với những điều chỉnh về thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị giải trí và cảm biến đỗ xe phía sau. Mẫu sedan cỡ B tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L, hộp số CVT và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING.

Thay đổi thiết kế, nâng cấp hệ thống đèn

Những thay đổi tập trung vào ngoại thất với tinh thần “Chất thể thao, nét cá tính” mà hãng định vị.

Ở phiên bản nâng cấp, Honda City được điều chỉnh thiết kế tại khu vực đầu xe, lưới tản nhiệt và cản trước. Logo Honda được thay đổi vị trí, trong khi cản sau cũng được làm mới nhằm tạo sự đồng nhất cho tổng thể ngoại thất.

Cả hai phiên bản RS và L đều có cụm đèn được thiết kế lại, sử dụng cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính. Đáng chú ý, phiên bản L chuyển từ đèn halogen sang đèn LED.

Trên phiên bản RS, những thay đổi tập trung vào các chi tiết ngoại thất màu đen, gồm tay nắm cửa và la-zăng, cùng màu sắc cụm đèn hậu được điều chỉnh. Chiều dài tổng thể của phiên bản này tăng thêm 5 mm so với trước.

Những thay đổi trên không làm thay đổi đáng kể định hướng sản phẩm của Honda City, nhưng giúp mẫu sedan cỡ B có thêm điểm nhấn trong bối cảnh phân khúc ngày càng chú trọng thiết kế và trang bị.

Honda City mới có các tùy chọn màu trắng ngọc, đỏ, trắng, xám, đen và xanh. Trong đó, hai màu trắng ngọc và đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Bản RS có màn hình giải trí 10 inch

Điểm đáng chú ý trong danh sách trang bị mới là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch trên phiên bản RS. Mẫu xe cũng được bổ sung cổng USB Type-C trên cả hai phiên bản, trong khi RS có thêm kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các trang bị tiếp tục được duy trì gồm hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và chức năng khởi động xe từ xa. Trên phiên bản RS, hệ thống Honda CONNECT cho phép người dùng kết nối ô tô với ứng dụng trên điện thoại thông minh để theo dõi tình trạng xe, tìm vị trí đỗ, nhận thông báo liên quan đến an ninh và điều khiển một số chức năng từ xa.

Nhóm điều khiển từ xa hỗ trợ bật đèn, khóa hoặc mở khóa cửa và khởi động xe. Trong khi đó, nhóm tiện ích cung cấp thông tin tình trạng xe, chẩn đoán vấn đề, nhắc lịch bảo dưỡng, theo dõi hành trình và định vị phương tiện.

Người dùng được miễn phí dịch vụ Honda CONNECT trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, chi phí sử dụng được Honda Việt Nam công bố từ 700.000 đồng mỗi năm.

Duy trì Honda SENSING trên cả hai phiên bản

Honda City 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING trên cả phiên bản RS và L. Hệ thống gồm sáu tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

Ngoài ra, phiên bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ người lái khi lùi và đỗ xe trong không gian hẹp.

Các trang bị an toàn khác được duy trì gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi. Phiên bản RS có hệ thống sáu túi khí.

Động cơ 1.5L được giữ nguyên

Với khả năng vận hành, Honda City vẫn dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC trên cả hai phiên bản. Động cơ sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Như vậy, những thay đổi trên Honda City 2026 tập trung chủ yếu vào thiết kế và trang bị tiện nghi. Việc bổ sung màn hình giải trí lớn hơn, kết nối điện thoại không dây trên bản RS và cảm biến đỗ xe phía sau là những điểm mới đáng chú ý của mẫu sedan cỡ B này.

Việc giữ nguyên động cơ cho thấy Honda tập trung nâng cấp trải nghiệm sử dụng hàng ngày thay vì chuyển đổi nền tảng vận hành. Với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan phục vụ nhu cầu đi lại trong phố, các cải tiến về kết nối điện thoại, hệ thống giải trí và hỗ trợ đỗ xe có thể là những yếu tố đáng cân nhắc.

Honda Việt Nam cho biết City mới vẫn được lắp ráp trong nước và có mặt tại hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc từ ngày 14/10, với hai phiên bản RS và L. Xe có các màu trắng, xám, đen và xanh. Hai màu trắng ngọc và đỏ là tùy chọn mới, có mức giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.

Với lần nâng cấp này, xe theo đuổi lợi thế về cảm giác lái, đồng thời cải thiện trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mức độ cạnh tranh của phiên bản mới sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán chính thức và chính sách ưu đãi tại đại lý.

Honda City được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 6/2013. Tính đến tháng 9/2026, mẫu xe dẫn đầu doanh số của hãng đã đạt gần 92.000 chiếc được giao đến khách hàng.